Bakan Soylu: 'Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Eren 13 Operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesinin Yassıdağ kırsalı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale gelmesiyle birlikte toplamda bugün 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu konuyla ilgili paylaşımında, “Eren 13 Operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh ilçesi Yassıdağ kırsalında 3 terörist daha etkisiz! Eren Operasyonlarında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı '10a yükseldi” ifadelerin yer verirken, operasyonlarda emeği geçen Jandarma ekiplerine ise ‘alkış emojisi' ile tebriklerini iletti

Ali Nargüner