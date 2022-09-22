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Bakan Soylu: 'Faruk Özer'in önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz'

Bakan Soylu: 'Faruk Özer'in önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz'
Bakan Soylu: 'Faruk Özer'in önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer'in iade sürecine ilişkin, “Önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz, talebimiz de bu yönde” dedi.

Bakan Soylu: 'Faruk Özer’in önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz' - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İRAP İzleme ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Bakan Soylu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Barış Boyun, Mehmet Sabri Şirin ve Volkan Reçber yakalandı.
  • (Thodex olayı)  Önümüzdeki mahkemelerinden sonra iade edilmelerini bekliyoruz.
  • İstanbul emniyeti 12 kişiyi ve Balkanlarda egemen suç örgütü liderini yakaladı.
  • (Cenk Çelik'e silahlı saldırı yapılması) Cenk Çelik olayının faili de Edirne'den yurtdışına kaçarken 36 saat içerisinde yakalandı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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