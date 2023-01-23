Bakan Soylu: 'Gabar dağında petrol çıkaran bir Türkiye var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dışarıdan Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar var. Bunlar kendilerine ait olabilecek suç örgütü lideri bulamadıkları için alt yerel gruplarla işbirliği yaparak bir takım işler peşinde koşuyorlar. Türkiye'de bu bağı kesmeniz lazım. Hiçbir yerde hiçbir ilçede organize suç örgütlerine veya mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz. Yakalıyoruz, tutukluyoruz ama bunları mutlu edemiyoruz. 2 kare fotoğraf üzerinden bize iftira atanlar, organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar haber gelmişlerdir” dedi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu 56. Toplantısı Serik ilçesi turizm bölgesi Belek'te gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Suriye ve Irak'ın kuzeyinde YPG/PKK devlet kurmaya çalışıyor. Bizim İran, Irak ve Suriye'ye ABD Meksika gibi çöl değil 2 bin kilometre sınırımız var. Sadece bu ülkeler değil. Bu istikrasızlık bu coğrafyaya bir maliyet ödetmektedir. İnsanın kendisi bile bir kaçakçılık nesnesi haline gelmektedir. Bunu en net şekilde Suriye'de gördük. BM 2018 yılı araştırmasına göre 2016 en az 2.5 milyon göçmenin 5.7 milyar ABD doları ekonomik getiri karşılığında kaçırıldığına dair kanıtlar var. Size bir rakam söyleyeyim, Afganistan'dan Avrupa'ya teslim 15 bin dolara çıktı. Ben 1000-1500 dolar olan zaman dilimini biliyorum. Dünyada giderek artan bir ekonomik ve sosyal uçurum var. Bir yanda zengin ülkeler diğer tarafta fakir ülkeler. Adalet yok, eğitim yok, sağlık yok. Nijer'de kişi başı gelir seviyesi 560 dolar, Almanya'da 51 bin dolar. Bu uçurum giderek açılmaktadır. Bu uçurum gelir eşitsizliği oluşturmaktadır. Afganistan meselesi bitmeyecek. Avrupa Afrika'yı sömürmeye devam etmektedir. Filistin, Yemen, Libya, Irak, Suriye bu dengesizlikler devam edecektir. Bu devam ederken başka şeyler de devam ediyor, Türkiye alt yapı eksiklerini tamamladı. Dün bir metro açtık. Bir gurur abidesi oldu. Eksiden bunlara uzaktan bakardık, denizin altında tüp geçitlerimiz var. Dünyanın en büyük havalimanını yaptık bitirdik” sözlerine yer verdi.

“Kravat takıp 5 yıldızlı otellerde soygunculuk yapmaya çalışanlara bu ülkenin tamahı yoktur"

Türkiye'nin büyümeye doğru gittiğini belirten Bakan Soylu, “Herkesin gözünün burada olması doğaldır. Dünyanın en büyük tehditlerinde bir tanesi de mali suçlardır. Bize yeni tehditler ve sonuçlar üretmektedir. Özellikle kara paralar ve suç delilleri, bizi bambaşka noktalarda tedbirler almaya yöneltmektedir. Kamu düzenini tehdit etmeye çalışan bir tablo ile karşı karşıyayız. Dünyada bazı adaları suç adaları haline getirdiler. Bunun tedbirlerini almak zorundayız. Mücadelemiz devam edecek. Birçok operasyonu eş zamanlı gerçekleştirdik. Hakkı ile para kazanan insanların başka yöntemlerle almaya çalışan bütün unsurları yok etmek bizim bu millete namus borcumuzdur. Kravat takıp 5 yıldızlı otellerde soygunculuk yapmaya çalışanlara bu ülkenin tamahı yoktur. Dışarı kaçanları alıp getiriyoruz, dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Bu ülkede suç işlenmesini ve suçun üzerinden gelir elde edilmesine tahammül edemeyiz. Birçoğunu yurt dışında yakaladık. Nereye giderlerse gitsinler, buradaki arkadaşlarımız tarafından takip ediliyorlar. Bunu aynen devam ettireceğiz. Fransa ile Almaya arasında neyin kaçakçılığı olabilir? Ama uzun yıllardır biz PKK ile kaçakçılıkta mücadele ediyoruz. Şimdi her yere hakimiz. Gabar dağında petrol çıkaran bir Türkiye var. Dağlarında piknik ve festival yapılan bir ülke haline geldik. Kaçakçılığı ülkemizin gerçeği olmaktan çıkarıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da bulunan 13 ilde kaçakçılık olay sayısı 2017-2021 yılları arasında 10 bin 206'dan yüzde 42 azalma ile 5 bin 906 duştu. Düşüş trendi devam ediyor” dedi.

“Dışarıdan Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar var”

Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti: “Bugüne kadar 14 yabancı organize suç çetesi liderini yakalayıp sınır dışı ettik. 5 tanesin de işlemleri devam ediyor. 2016 yılında çökeltilen organize suç örgütü çetesi sadece 5'ti. 2022 yılında 133 çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine geldi. Toplam 550 mafya tipi organizasyon çökertildi. Dun sabah İstanbul'da ilçe emniyet müdürleri ile bir toplantı yaptık. Orada da ifade ettim. Türkiye'de suç örgütünün bir kısmı içeride bir kısımda dışarıda bulunuyor. Dışarıdan Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışanlar var. Bunlar kendilerine ait olabilecek suç örgütü lideri bulamadıkları için alt yerel gruplarla işbirliği yaparak bir takım işler peşinde koşuyorlar. Türkiye'de bu bağı kesmeniz lazım. Hiçbir yerde hiçbir ilçede organize suç örgütlerine veya mafya örgütlerine fırsat vermeyeceksiniz. Bunun üzerine daha fazla gitmeniz lazım, kafasını ezmeniz lazım. Bu bir tehdittir, bu tehdidi ebette göz ardı edecek değiliz. 15 Temmuz üzerinden 7 yıl geçti. Hem yeni gelen kadrolara eğiticilik hem de abilik yaptınız. Onlara Türk polis teşkilatının bakışını anlattınız. Size en önemli söyleyeceklerimden bir tanesi dünyada mali suç dalgalanması yeni başlamıştır. Bunlar ülkeden ülkeye yayılmaktadır. Bir tek amaçları var istedikleri ülkelerde kirli para ile huzuru bozmaktır.”

“2 kare fotoğraf üzerinden bize iftira atanlar, organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir”

Operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Soylu, “Yakalanan tutun mamulleri ile 680 milyon TL, alkollü içki operasyonları ile yaklaşık 795 milyon TL, kaçak akaryakıt ile 37 milyon TL ile toplamda 1.5 milyar TL kamu zararının önüne geçildi. 490 bin sikke ele geçirildi. 2022 yılında tefecilik ile mücadele operasyonda işlem yapılan kişi sayısı 2 bin 804 olarak belirlendi. Batılı ajanslardan aldığı akılla bu ülkenin köklü kurularını itibarsızlaştıranlara sesleniyorum. Bu kurumlar, bu ekipler bu ülkenin güvenliği için yarınımıza lazımdır. Siyasette bize her turlu iftirayı atıyorsunuz, bari bu ekipleri rahat bırakın. Siz kimin tarafında yer alıyorsunuz? Devleti küçük düşürmeye çalışmak elbette hastalıklı bir tutumdur. Yakalıyoruz, tutukluyoruz ama bunları mutlu edemiyoruz. 2 kare fotoğraf üzerinden bize iftira atanlar, organize suç örgütlerinin avukatlığını yapar hale gelmişlerdir. Ne polisin ne de jandarmalımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Bedeli ne olursa olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim arkadaşlarımız her turlu mücadele edecekler, ondan sonra siz ‘uyuşturucu kaçaklığı ile cari açığı kapatmaya çalışıyorsunuz' diye iftira atacaksınız. Kim yapıyor? Bu parayı kim nereye koyuyor? Böyle bir şey söz konusu mu? Cumhuriyet tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirdik. Bir arkadaşımın hakkını kimseye yedirmem bedeli ne olursa olsun. Bütün dünya bizim başarılarımıza parmak ısırırken, Türkiye içerisinde iftira atmayı moda haline getirmeye çalışanlara elbette fırsat vermeyeceğiz. Ne söylerseniz iki katını söyleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Bir gün Gazi Turgut Aslan operasyonu gibi operasyon yaparak feleklerini şaşırtacağız”

Bakan Soylu konuşmasını şöyle tamamladı: “FETÖ'den medet umanlara teslim olmayacağız. Bizi bu konularda acaba ne yapıyorlar diye beklenti içerisinde olanlara bir gün Gazi Turgut Aslan operasyonu gibi operasyon yaparak feleklerini şaşırtacağız. Bu kurumlar dünkü kurumlar değildir, bu kurumlar asırlık kurumlardır. İfade ettiğim tüm bu sayılar bize aslında iyi bir haber veriyor. İçeride yakaladığımız istikrar ile tüm sorunların üstesinden geliyoruz. 15 Temmuz'dan sonra yeni bir yolculuğa çıktık. Biz güçlü olmak zorundayız. Bizim yaptığımız bir vatan savunmasıdır. Sizler de emaneti korumak için aynı gayreti ortaya koydunuz. Milletimiz sizi taktir ediyor. Allah nasip etti cumhuriyetin 100. yılına ulaştık. Geçen yüzyılın açıklarına kapatarak bu cumhuriyetin alt yapısını kurarak girdik. Hep birlikte adım atacağız. Bu yılı tersine çevirmek isteyenler olabilir, bu yılda itibar suikastı yapmak isteyenler olabilir. Şuanda en iyi yetişmiş bir ekipsiniz. Bu yüzüncü yılda sizlerden hem çok çalışma hem de fedakarlık bekliyoruz. Gece gündüz çalışmalısınız. Büyük bir iş başardık. Biz inanan insanlarız, yolumuz doğru yoldur. Yapacak çok işimiz var. Suriye, Irak, Yemen, Filistin huzura girmesi her biri şurada elde edilen başarında büyük bir ümit duymaktadır” dedi.

Toplantı çekilen anı fotoğrafı ile sona erdi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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