Bakan Soylu gençleri TOGG ile gideceği yere kadar bıraktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yolda karşılaştığı gençleri makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile gidecekleri yere kadar bıraktı. Gençler arasında geçen samimi diyaloğu kameralara yansıyan Bakan Soylu, “Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?” sorusuna ise, “Biz normalde de dururuz” cevabını verdi.

Yerli ve milli otomobil TOGG'u geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile teslim aldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makam aracı olarak kullandığı TOGG ile yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Gençlerle arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıyan Bakan Soylu, “Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?” sorusuna “Biz normalde de dururuz” cevabını verdi.

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