Bakan Soylu Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Bakan Soylu temasları çerçevesinde başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüşme gerçekleştirdi. Gürcistan hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, “Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkileri ele alındı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Gürcistan'ın en güvenilir dostlarından birinin Türkiye olduğuna, Gürcistan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın üst düzeyde olduğuna ve mevcut iş birliğinin daha da derinleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı” ifadeleri kullanıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair ayrıca Gürcistan ve Türkiye kolluk kuvvetleri arasındaki verimli iş birliğinin yanı sıra Garibaşvili'nin Güney Kafkasya'da üç ülkenin katılımını öngören "Barışçıl Komşuluk Politikası" girişiminin de müzakere edildiği aktarıldı.

Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri'nin de katıldığı görüşmede Başbakan Garibaşvili, Türkiye tarafına Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve Avrupa-Atlantik çabalarına verdiği sarsılmaz destek için teşekkür etti. Bakan Soylu'nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en içten selamlarını Garibaşvili'ye ilettiği aktarıldı.

İlkin Hüseynov