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Bakan Soylu: 'Hakkari'de 449 kilogram eroin ele geçirildi'

Bakan Soylu: 'Hakkari'de 449 kilogram eroin ele geçirildi'
Bakan Soylu: 'Hakkari'de 449 kilogram eroin ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de toplam 449 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız toplam 449 kg eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Musa Erdoğan

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