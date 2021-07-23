Bakan Soylu: 'Hakkari'de 449 kilogram eroin ele geçirildi'

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız toplam 449 kg eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;

TOPLAM 4️⃣4️⃣9️⃣ kg

EROİN YAKALADI.



Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/YmIxKyyjV8 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021

Musa Erdoğan