Bakan Soylu: 'Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari'de Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.
Mehmet Kalay
İçişleri Bakanlığıyaptığı açıklamada "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verdi.