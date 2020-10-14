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Bakan Soylu: 'Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Soylu: 'Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi'
Bakan Soylu: 'Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, Hakkari Marinos kırsalında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, “İki masum sivili katletmişlerdi Hakkari'de Kato Marinos'ta istihbarat, operasyon, tam isabet, 8 terörist öldürüldü. İçimiz soğumadı. Katledenlerden hesap sorulacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

 İçişleri Bakanlığıyaptığı açıklamada "Yıldırım operasyonları kapsamında; Hakkari Kato Marinos'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 8 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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