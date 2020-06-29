Bakan Soylu İdlib için 10 briket ev bağışında bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattıkları "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında İdlib'de inşa edilen briket ev kampanyasına bağışta bulundu. Çeşitli yardım kuruluşları başkanlarını ve temsilcilerini makamında kabul eden Soylu, yardım kuruluşlarına inşa etmeleri için 10 briket ev bağışladı.

Soylu, yapılan kampanya ve yardımlara ilişkin, “Çok önemli bir hayrın altına imza atıyoruz. Bunun mimarı da mihmandarı da milletimizdir. Allah milletimizden razı olsun. Temel hedefimiz kış gelmeden orada 50 bin ailenin sırtlarını yaslayabileceği duvar oluşturabilmektir ve onların umudunu korumaktır. Bu konuda hem devletimiz hem sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz ciddi bir hayır yarışı içindedirler.

Bunun anlamı şudur; 'oradaki insanları muhafaza etmek.' Bugün Ayvalık açıklarında 40 kişilik bir tekne, maalesef komşu Yunanistan yapmaması gereken, bir botu batırma suretiyle insanların hayatlarını tehlikeye attı. Bizim sahil güvenlik timlerimiz 36'sını kurtardı. Bunun nedeni nedir? Onların ki insanlıkla bağdaşmayacak bir harekettir ama insanlar evlerinden, yurtlarından, barklarından oldukları için böyle bir yola tevessül ediyorlar. Onu engellemenin en önemli yolu da burada onlara kalabilecekleri, güven içinde hissedebilecekleri, kışın soğuk ve batak içerisinde olmayacakları bir barınak tesis edebilmektir.

Avrupa bu konuda çok söz verdi, maalesef hiçbir yardımları yok. Cumhurbaşkanımızın bize bir talimatı oldu, kendi göbeğimizi kendimiz keselim, milletimizden ricamız ve istirhamımız bu 50 bin evi bitirecek adımlarda yardımcı olmalarıdır. Bu yardım kampanyalarına karınca kararınca yardımcı olunabilirse, bu insanları orada iyi şartlarda korunabilmelerini ve barınabilmelerini temin ederiz onları başka maceralara itmenin önüne geçmiş oluruz” dedi.

Kabul sonunda Bakan Soylu'ya yardım kuruluşları temsilcileri sırasıyla hediye taktim etti.

Bayram Türüdü - İrfan Çalışkan