Bakan Soylu, iftarın ardından selden etkilenen alanlarda incelemede bulundu

incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, incelemeleri sırasında yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selzede vatandaşlarla iftar yaptı.

İftarın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu, ardından ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili incelemede bulundu. Ezine Çayı üzerindeki köprü yapımları ve dere ıslahı çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alan Bakan Soylu, ayrıca ilçedeki diğer çalışmaların son durumu hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ardından Bakan Soylu, Bozkurt Belediyesini ziyaret ederek burada gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, gençlerle olan sohbetinden sonra ilgili kurumlarla ilgili toplantı yaptı. Toplantıda sel felaketinden etkilenen alanlarda yapılan çalışmalar değerlendirilerek masaya yatırıldı. Daha sonra Bakan Soylu, Abana Belediyesini ziyaret ederek, burada da ilçenin son durumu hakkında bilgi edindi.

Vedat Yunus İkizoğlu - Özgür Kaya - İbrahim Şahin Demir

