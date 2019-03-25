Bakan Soylu: 'İHA'lara yeni takılacak aparat ile teröristler kafasını kaldıramayacak'

Kırıkkale'de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye eski Türkiye değil, son 2 yılda 3 bin 300 teröristi, 3 bin 99 barınak ve sığınağı tarumar ettik. Bakın terörle mücadele tarihinde 2018 yılında ilk kez bir şey oldu. 13 kırmızı renkli en üst düzeydeki orada etkisiz hale getirdik. Mavi, yeşil, gri bunları saymıyorum.” dedi.

Terör örgütü tarihinin en ağır yenilgilerini yaşadıklarını kaydeden Soylu, “Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz ve hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli hemşehrilerim bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksiniz ha. Kırıkkaleliler söylemezsiniz değil mi? Şimdi siz bu işleri iyi bilirsiniz. Kırıkkale bu işin ustasıdır üstadı. Şimdi bu İnsansız Hava Araçları (İHA) var ya, bunlar havadan sınırlarda, dağlardan kimseyi milim oynatmıyorlar. Şimdi onlara yeni bir yazılım yaptık, yeni bir aparat yerleştiriyoruz. Mayıs ayında inşallah içerisinde o aparatları takacağız onlara. Size bir şey söyleyeyim mi? Bırakın teröristleri, bundan sonra dağlarda yürümeleri, kafalarını kaldıramayacaklar kafalarını. Ben aynı zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sanayi Kurulu Başkanıyım. Bir kısmını söyleyemediğimiz o kadar güçlü adımlar atıyoruz ki çıldırmaları bundandır. Biliyor musunuz? Çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Size söylesem günlerdir sevincinizden uyumazsınız.” diye konuştu.

Hasan Ay