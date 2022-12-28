Bakan Soylu: İmamoğlu beni aradı yardım istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde yer alan Demet Sezer Konferans Salonu'nda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Devletlerin terör örgütlerine karşı tedbirler almasının doğal bir durum olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Birkaç saat önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı. Açıklamaları hep beraber takip ettik. Türkiye tam 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Bu mücadeleden öğrendiklerimizin en önemlilerinden birisi de şudur; terörle mücadelede en büyük tehlikelerden birisi, örgütlerin meşru alanları kullanıp bu alanlara sızmasıdır. Dağda terörle mücadeleden daha zor bir durumdur bu. Bu sebeple devlet bunun için kendi adına kararlar ve önlemler alır” diye konuştu.

“Yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı”

Kamuya sızmış 165 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını söyleyen Bakan Soylu, “Zaman zaman terörle iltisaklı belediyelere görevlendirmeler yapıldı. Buradan yöneticilere 900 yıla yakın cezalar çıktı. Doğu ve Güneydoğu'da PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen belediyeler, belediye başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, personeller yapılan soruşturmalar çerçevesinde görevden alındılar. FETÖ terör örgütünden de devlete sızmış irtibatları ve iltisakları olan yaklaşık 165 bin kişi kamudan çıkarıldı. Bizim Bakanlığımızdan da 50 bini aşkın kişi çıkarıldı. Zorlu bir sürecin sonunda kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırdık ama bu elbette yüzde yüz değildir” diye konuştu.

“Bir belediyenin terör irtibatını tespit ettiğimiz için, yetkilerimizi kullandığımız için eleştirildik”

Görevlerini yerine getirdikleri için eleştirdiklerini kaydeden Bakan Soylu, “Bir bakan veya bakanlık, anayasanın ve kanunların kendilerine vermiş oldukları yetkilerden dolayı yapmış oldukları işlemlerden dolayı hakarete uğradıklarını ilk kez burada görüyorum. Bugün basın toplantısı yapan kişi dahil olmak üzere, onun genel başkanı dahil olmak üzere kayyum atadığımız için, bir belediyenin terör irtibatını tespit ettiğimiz için, yetkilerimizi kullandığımız için eleştirildik. CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak, meseleleri demagoji yöntemiyle anlatmaya çalışanlar, bu itibarını tekrar kazanmaya çalışanlar boşuna çırpınış içindedir” ifadelerini kullandı.

“Bir süre önce Ekrem İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır”

İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisinden yardım istediğini söyleyen Bakan Soylu, “Bir süre önce Ekrem İmamoğlu, saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda, ‘CHP zaten beni sevmiyor. Ne olur bana bu konuda yardımcı olun' diye bir ricası da olmuştur. Ben, kanun ne ise onu yaparız, dedim ve onu yaptık. Bir taraftan işine gelince alttan almasını bileceksin, diğer taraftan da dönüp hakaret edeceksin, bunu da kendine hak göreceksin. Bu iki yüzlülüktür” şeklinde konuştu.

“Bugünkü basın toplantısını göstermiştir ki İmamoğlu, bizim 9 Aralık 2021 tarihinde dile getirdiğimiz ve

soruşturmasına hemen başladığımız iddiayı kabul etmiştir”

İmamoğlu'nun iddialarının hiçbirini reddetmediğini söyleyen Bakan Soylu, “Bugünkü basın toplantısını göstermiştir ki İmamoğlu, bizim 9 Aralık 2021 tarihinde dile getirdiğimiz ve soruşturmasına hemen başladığımız iddiayı kabul etmiştir. İmamoğlu, ‘Terör örgütleri üyeleri buraya giremedi' diyemez. ‘Devletin kararıyla işten çıkarılanları tekrar hileyle işe aldık' diyemez. Dağda terörist olarak bulunanları, devlete ve kamuya girmesi kesinlikler mümkün olmayan kişileri ‘biz işe almadık' diyemez. İşe alınları ‘biz almadık' diyememiştir” dedi.

“Tüm belediyelerde bu konunun üzerine gittik, gitmeye de devam ediyoruz”

Soruşturma çerçevesinde İBB'de İmamoğlu döneminde işe alınmaması gereken 505 kişinin işe alındığını söyleyen Bakan Soylu, “Biz bu soruşturmayı sadece İBB'de yapmadık. Tüm belediyelerde bu konunun üzerine gittik, gitmeye de devam ediyoruz. Soruşturulan dönem içerisinde toplam 25 bin 361 kişi işe alındı. Bin 668 kişi soruşturuldu. İçlerindeki bin 163 kişi irtibatı olduğu fakat belediyede çalışmasına engel bir durum söz konusu olmadığı için soruşturma altına alınmadı. Bunlar içerisinde kendi döneminden önce alınmış kişilerde var. Geri kalan 505 kişinin tamamı kendi döneminde alınmış, bunların kayıtları da kamuda görev yapmasına engel olacak kişilerdir” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak



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