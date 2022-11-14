Bakan Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Taksim İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın şüphelisinin yakalanmasının ardından saat 17.30'da durum değerlendirmesi yapmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da bulunduğu öğrenildi.

Davut Has - Sadık Kahraman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.