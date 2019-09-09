Bakan Soylu: İstanbul'a kayyum tayini mevzubahis değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi. “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanacak” iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Soylu “Böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Soylu özetle şunları söyledi: ‘Kayyım' da ‘kayyum' da hukuken yanlış kelimelerdir. Burada doğru ifade geçici olarak görevlendirilen belediye başkanıdır. Biz 94 teröre bulaşan belediye başkanını görevden aldık. İstanbul ve Ankara için ise kayyum söz konusu değildir. Bunu şunun için çarpıtıyorlar; Diyarbakır, Van ve Mardin'i kurtarabilmek için bunu söylüyorlar. Pejmürde ifadesini de bütün bunlar için kullandım siz kendi işinizin dışında, çok açık söylüyorum bir tarafta orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer tarafta kendi işinizin dışında birtakım meselelere girerseniz biz de üstümüze düşeni yerine getiririz.