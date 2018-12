Bakan Soylu: 'İstanbul'da 2 milyon 158 bin 675 konut, deprem sigortalı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Toplantısı'na katıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Çalışmaların detaylı olarak anlatılacağı sunum öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir konuşma yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde yaşanan afetler hakkında rakamsal bilgiler vererek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, bugüne kadar yaşanan depremlerde 86 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 17 Ağustos depreminin ekonomik boyutuna da değinen Soylu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Muhakkak bu tedbirleri bir alışkanlık haline getirmek ve her vatandaşımızda da bir doğal afetler bilinci oluşturmak zorundayız. Çünkü kaçınılmaz gerçeklerimiz var. Ülkemizin topraklarının yüzde 93'ü, nüfusumuzun yüzde 98'i deprem riski altındadır. 1900'lü yılların başından beri iki yüzün üstünde can ve mal kaybına yol açan deprem meydana gelmiş ve yaklaşık 86 bin vatandaşımız bu depremlerde hayatını kaybetmiştir. Marmara depreminin etkili olduğu bölge, Türkiye nüfusunun yüzde 23'ünü barındırıyordu. 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi de yaralandı. Can ve mal kaybı olarak etkilenen nüfus ülkenin yüzde 6'sını oluşturdu. Depremden etkilenen 7 ilin gayri safi milli hasıla içindeki payı yüzde 34,7, sanayi katma değeri içerisindeki payı ise yüzde 46,7 seviyesindedir. Değişik kurumların yaptığı değerlendirmelerin ortalamasına bakıldığında Marmara depreminin maliyeti 17 milyar dolar civarında olup o günün gayri safi milli hasılasının yüzde 6,6'sına denk geliyordu.”

"İstanbul'da, Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı yaşıyor"

Soylu, yaşanabilecek herhangi bir afet halinde İstanbul'un durumu hakkında da bilgiler verdi. İstanbul'un Türkiye nüfusunun yüzde 18'sini oluşturduğunu hatırlatan Bakan Soylu, yaşanacak herhangi bir afetin yüksek maliyetlere neden olacağını söyledi. Afetlere karşı alınan tedbirler konusunda Türkiye'nin önemli adımlar attığını kaydeden Soylu, “Bugün sadece İstanbul'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı yaşamaktadır. Nüfus bakımından dünyada 129 ülkeden kalabalık, ekonomik bakımdan dünyada 130, Avrupa'da 25 ülkeden büyüktür. 2017 rakamına göre 349 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 40'ına tekabül etmektedir. Elbette insan hayatı her yerde önemlidir. Ancak bugünkü konumuz İstanbul olduğu ve ciddi bir nüfusu barındırdığı için verileri de İstanbul üzerinden ortaya koyduk. Allah göstermesin burada yaşanacak her afetin maliyetinin yüksek olacağını bilmek için fazla bir araştırmaya gerek yoktur. Bütün bu anlattıklarımızı alt alta toplarsak, buradan varacağımız 2 sonuç var. Birincisi, her zaman hazırlıklı olmalı ve tedbirlerimizi sürekli gözden geçirmeliyiz. İkincisi, doğru yaşam alanları inşa etmeliyiz. Tedbirler noktasında Türkiye önemli adımlar attı ve ciddi kurumsal yapılanmalar ortaya koydu. AFAD başkanlığımız bu sürecin bana göre en önemli meyvelerinden biridir” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası bir afet sonrası görev alacak personel, araç ve bina sayılarını da açıkladı. Müdahale planlarının hazır olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

“İstanbul'da AFAD Başkanlığımızın, İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü'ne bağlı 4 merkezi var. Bu 4 merkezin ikisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak kullanılıyor. Cağaloğlu'ndaki merkezimiz aynı anda 100 personelin çalışabileceği şekilde tasarlanmış. Bu anlamda Tuzla merkezimiz 200, Yeşilköy Arama Kurtarma Birliği 150, Hasdal yerleşkesi de 400 personel kapasitesine sahiptir. İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremden komşu illerinden etkileneceği göz önüne alınarak, biraz daha uzak iller destek illeri olarak belirlenmiştir. İstanbul'da herhangi bir afet durumunda AFAD, AFAD'ın destek çözüm ortakları ve İstanbul İtfaiyesi personeli olmak üzere toplam 5 bin 622 personel sahada hazır olacak şekilde organizasyon ve müdahale planımız hazırdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mevcut imkanları doğrultusunda 43 bin 522 personel, 9 bin 552 araç ve 823 tesisle müdahale faaliyetlerinde yer alacaktır.”

"2 milyon 158 bin 675 konut deprem sigortası yaptırdı"

İstanbul'da tespit edilen ve yıkımları başlayan binalar hakkında vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Soylu, deprem sigortaları ve toplanma alanları hakkında da konuştu. İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 872 toplanma alanının olduğunu açıklan Soylu, “İstanbul'da 65 bin 417 binanın riskli olduğu tespit edilmiş, 44 bin 710 tanesinin yıkımı gerçekleştirilmiş. Bir an için düşünelim. İçinde kimse yokken yetkili ekipler tarafından yıkılması mı daha iyi yoksa bu kadar binanın Allah göstermesin depremde yıkılması mı? Cevabı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu dönüşüme her vatandaşımızın destek vermesi, geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle İstanbul'da 2 milyon 158 bin 675 konut, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sigortalanmıştır. Çok önemli bir konu toplanma alanları. Özellikle kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız bu konuda iyi bir çaba ortaya koymalılar. E-devlet üzerinden bu aralar bir şekilde duyuruldu. Şu ana kadar Türkiye genelinde 240 bin kişi sistem üzerinden giriş yaparak bu alanları öğrenmiş bulunmaktadır. Bu sayı çok azdır ama yeni bir başlangıç olduğu için ümit verici olacağını düşünüyoruz. İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 872 alan belediyeler tarafından toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu alanlar, belediyelerimiz tarafından tabelalarla da işaretlenmektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasının son bölümünde ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya göç etmek isteyen göçmeler hakkında konuştu. 2018 yılında yakalanan göçmen sayısını açıklayan Soylu, "Bu yıl sadece 250 bin düzensiz göçmen yakaladık Türkiye'de. Bunun 70 bini Edirne'de. Afgan kökenliler 95 bin kişi, Pakistan kökenliler 45 bin kişi. Bunlar öyle az rakamlar değil. Geçen senenin çok üzerinde olan rakamlar. Ondan önceki yılın çok çok üzerinde olan rakamlar” diye konuştu.