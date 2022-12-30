Bakan Soylu, jandarma envanterine katılan yerli ve milli ‘T70' helikopteri tanıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası Jandarma Havacılık Başkanlığı'nda tamamen yerli milli imkanlarla üretilen ‘T70 sikorsky' helikopterin tanıtım törenine katıldı. Törende ayrıca, trafik denetimlerinde kullanılacak ‘gyro copter' ile ‘M17' Helikopterine eklenen gece görüş gözlüğünün tanıtımı gerçekleştirildi.

“Kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk savunmasının kabiliyet gücünün üst sevilerde olduğunu belirterek, “Bugün 3 ayrı hava aracıyla, biri tamamen milli gurur olarak taktim edebileceğimiz ve Türkiye'nin savunma sanayisinin gelmiş olduğu noktayı bize bir kez daha gösteren, T70 sikorsky helikopteri gördük. Kokpitindeki tüm materyaller ve hemen hemen tüm yazılımları bizim mühendislerimiz tarafından imal edilmiştir. Bu bizim için harika bir olay” dedi.

“Pilotlarımız eğitimlerini tamamlamak üzere”

Geliştirilen gece görüş gözlüğü ile yangınlara hava kararınca da müdahale edilebileceğini aktaran Bakan Soylu, “Elimizde bulunan M17 helikopterler vardı. Geçen yıl Antalya, Muğla, Marmaris yangınlarında bunların kullanıldığını gördünüz. Şimdi orada ikinci bir kabiliyet elde ediyoruz. Dünyada sadece iki ülkede vardı, gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerin yangın söndürme kapasiteleri. Şu ana kadar helikopterlerimizin sekizine bu kabiliyet kazandırıldı. Pilotlarımız da eğitimlerini tamamlamak üzere. Gece de yangına müdahale sağlama kabiliyeti sağlayabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Gyro copterden 8 tanesi jandarmamızda başlayacak"

Bakan Soylu, özellikle trafik denetimlerde kullanılacak ‘gyro copter' isimli hava aracından da bahsederek, “8 tanesi jandarmamızda başlayacak Yaklaşık 2 buçuk senedir üzerinde çalıştığımız, Türkiye'ye kazandırılan Almanya üretimi helikopteri trafik denetimlerinde veya diğer noktalarda uçurarak, karşılaştığımız maliyeti daha aza indiren ve toplumsal olayları takip edebilecek bir kabiliyette bunlarla birlikte kazanıldı. Bu gyro copterden 8 tanesi jandarmamızda başlayacak, ardından da emniyetimizde kullanmaya başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

T70'den ilk uçuş

Konuşması öncesi Bakan Soylu'ya T70'in ilk uçuşu izlettirildi. Gösteri uçuşunu ardından Soylu'ya ilk uçuşa özel Türk bayrağı ve tablo hediye edildi. Gösteri uçuşu ardından T70 hakkında bilgilendirilen Bakan Soylu, Jandarma Havacılık Başkanlığı hangarına geçerek gyro copter ile gece görüş gözlüğü hakkında bilgi aldı. Program, gyro copter gösteri uçuşuyla tamamlandı.

Ali Nargüner - İbrahim Berat Yılmaz

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