Bakan Soylu: 'KADES uygulamasını 5 milyon 205 bin kadın indirdi'

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul'daki seçim çalışmalarını sürdürüyor. Soylu, çalışmalar çerçevesinde Haliç Kongre Merkezi'nde kadın Sivil Toplum Kuruluşu başkanlarıyla buluştu. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl ve Beyoğlu İlçe Kadın Kollarından kadınlar ve AK Partili yöneticiler katıldı. Burada bir konuşma yapana Soylu; kadına şiddete ilişkin önlemlere değindi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan kadın sayısına ilişkin konuşan Bakan Soylu 15 Temmuz'a kadar bakanlığın toplam tarihi boyunca en yüksek kaymakam sayının 32 olduğunu belirterek, 6,5 yılda bu sayının 135 olduğunu söyledi. 3 kadın valinin olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bunlar Bartın, Nevşehir ve Afyon'da. Yine emniyette 15 bin 38'miş. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatının ardından sonrası bunu biz 25 bin 791'e çıkarmışız. Oran olarak yüzde 5,7'den yüzde 8,1'e çıkmış. Kadın jandarma astsubay 2016 yılında 709, şu anda 2 bin 546. Yani yüzde 2,42'den 5,91'e yükselmiş" dedi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Kadın meselesinde önemli adımlar atıldı, 2021 yılında hayatını kaybeden kadın sayısı 309, 2022 yılında ise 279 yani yüzde 12 bir azalma söz konusu. Şimdi size 1 Ocak ve 25 Nisan arasındaki sayıyı söyleyeceğim, 78 kişi. Geçen yıl 86 iken şimdi 78 yine. Yüzde 10 bir azalma söz konusu. Bir önceki yıl yüzde 12, şimdi ise yüzde 10 düştü. Çünkü biz bununla ilgili ciddi bir çalışma ortaya koyuyoruz. Anayasamız, kanunlarımız, yaptıklarımız, devletin içgüdüm içerisinde çalışması ve burada özellikle bakanlık olarak çok önemli adımlar attık. Örneğin, bu tip şiddetle karşı karşıya kalan bir insanın anında devlete ulaşabilmesini sağlayan bir sistem geliştirmek zorundaydık. Dünyada ödül alan bir çok Avrupa ülkesi tarafından da takdir edilen benzerleri yapılmaya çalışılan KADES'i Türkiye ile buluşturduk. Şu anda 5 milyon 205 bin kadının KADES uygulamasını indirdi, hedefimiz 10 milyon kadının bunu indirmesi. Şu ana kadar yapılan ihbar sayısı 718 bin. Her bir ihbara gidilmektedir. Bazen deneme de yaptılar, 4-5 dakikada polis oraya gitti" dedi.

"Türkiye'de elektronik kelepçe sayısı 861"

Türkiye'de elektronik kelepçe sayısının 861 olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Şu ana kadar toplamda 4 bin vaka izledik. Elektronik kelepçede bir tek vakamız oldu. Onun dışındakilerin hepsine hakim kararıyla müdahale ettik. Bu izleme bizde değildi. Aile Bakanlığı ile Adalet Bakanlığındaydı. Görüşerek biz bu işi aldık. Türkiye'de kadına şiddette ilk kez erkeğe de eğitim vermeye başladık. 11 milyon 750 bin erkeğe 1,5 yılda eğitim verdik" diye konuştu.



Murat Horoz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.