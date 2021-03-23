Bakan Soylu: 'Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından kolluk kuvvetlerinde görev yapan kadın çalışanların yer aldığı bir video paylaştı. Videoda kadın haklarının teminatının sözleşmelerle değil, kanunlarla korunduğu vurgulanarak, kadına yönelik şiddette sıfır tolerans prensibiyle mücadele edildiği belirtildi. Bakan Soylu paylaşımında, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans anlayışıyla ihtiyacı olan her an yanınızdayız” ifadelerine yer verdi.

Engin Yağcı - Adem Aslan

