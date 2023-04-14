Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti'

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
-Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti
-57 bin 29 binadan 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı
66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak.
-Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı.
-Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor.
V-efat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.
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