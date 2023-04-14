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Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti'

Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti'
Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti' - Tıkla İzle

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti

-57 bin 29 binadan 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı

66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak.

-Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı.

-Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor.

V-efat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.

 

 

 

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