Bakan Soylu: 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti'

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 500 kişi hayatını kaybetti

-57 bin 29 binadan 40 bin 969'unun enkazı kaldırıldı

66 bin konteyner ev kuruldu, çok yakında 100 bine ulaşacak.

-Yakını vefat eden 39 bin 689 vatandaş ödeme yapıldı.

-Vefat eden 5 bin kişinin yakınlarını tespit edemedik. Onlarla ilgili ödemeleri bir yerde bloke ediliyor.

V-efat edenler arasındaki 1020 kişinin kimliği tespit edilemedi. Adli tıp incelemeleri sürüyor.

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