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Bakan Soylu, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

Bakan Soylu, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı
Bakan Soylu, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı.

İlk olarak hayatını kaybeden sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret eden Bakan Soylu, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve mezarlara karanfil bıraktı. Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler mezarlık içerisinde bulunan Polis Şehitliği alanına geçti.

Bakan Soylu'nun kabir başındaki aileleri ziyaretinin ardından ve mezarlara karanfil bırakmasının ardından şehit olan polisler için de Kur-an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma töreninde Bakan Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara İl Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz yer aldı.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak
 

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