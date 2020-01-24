Bakan Soylu, kaza geçiren AK Partili vekili ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya'dan Ankara'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Yolun sağına doğru manevra yapan ancak başarılı olamayan sürücü, Aydın'ın otomobiline çarptı. Aydın'ın otomobili çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu değerlendirildi.

Aydın'ın istirahat ettiği öğrenildi

Çeşitli programlar kapsamında Antalya'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayı öğrenince Aydın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Soylu sosyal medyadan ziyaretini " Antalya'da eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında yaralanan Antalya Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydın'ı hastanede ziyaret ediyoruz. Allah acil şifalar versin" ifadeleriyle paylaştı. Ziyarette, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da yer aldı.

Belinde kırık olduğu değerlendirilen Aydın'ın şu anda istirahat ettiği öğrenildi. Aydın'ı ziyaret eden AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Aydın'ın bel kemiğinde zedelenme olduğunu ve birkaç gün içerisinde ameliyat olacağını söyledi. Taş, Emine Aydın'ın durumunun iyi olduğunu aktardı.