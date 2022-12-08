İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın'

Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın'
Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu, 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.