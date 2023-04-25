Bakan Soylu: 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı'

Erzurum ilinde yaklaşık 7 aydır sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında 105 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti (TCK-Madde 188) suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç 1ınsurlannın ele geçirilebilmesi için 123 adrese arama karan alındı. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde Erzurum ilinde 204 ekip, 15 Özel Harekat unsuru olmak üzere 864 personel, 1 hava aracı ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Kökünü Kurutma Operasyonu

Nevşehir ilinde yaklaşık 4 aydır sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında 47 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti (TCK-Madde 188) suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 47 adrese arama karan alındı.

Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde Nevşehir ilinde 52 ekip, 123 personel, 1 hava aracı ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış, 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sabah saatlerinde Erzurum Emniyet müdürlüğü binasında operasyonla ilgili olarak basın mensuplarına bilgi verdi. Nevşehir Valisi ve Emniyet müdürünün de telekonferans bağlantısı ile katıldığı toplantıda operasyonun detayları anlatıldı.

Soylu, operasyonlar kapsamında toplamda 133 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını belirterek, “Bu operasyonlar ile birlikte ülke genelinde 33 ilimizde 52. Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz her şartta kesintisiz devam ettirilecektir. Şartlar ve gündem ne olursa olsun operasyonlar sürecektir” diye konuştu.

Soylu'ya basın açıklamasında Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek eşlik etti.

M.Ertuğrul Polat



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