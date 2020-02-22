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Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi

Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi
Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ’da yapımı süren ve bitme noktasına gelen geçici barınma merkezi olarak kullanılacak olan konteyner kentleri inceleyerek çalışmayı yürüten yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, konteyner kentleri inceledi - Tıkla İzle

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için kentin 5 farklı noktasında konteyner kent yapımı devam ediyor. İlk günden itibaren Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Bakan Soylu, bugün yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen Doğukent, Kırklar ve Yemişlik bölgesindeki konteyner kentleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, konteyner kentler açılır açılmaz onları buraya yerleştireceklerini ifade etti.

Bakan Soylu'ya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleri eşlik etti.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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