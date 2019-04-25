Bakan Soylu: 'Küçükçekmece'yle ilgili iyi bir çalışma yapıldı ve fail yakalandı'

4. Öz Orman-İŞ Sendikası Olağan Genel Kurulu'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen genel kurulun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlanan zanlı ve toplu taşım aracında cinsel istismara uğrayan kadın hakkında konuşan Soylu, “Küçükçekmece'yle ilgili özellikle hem valiliğimiz hem de emniyet müdürlüğümüz iyi bir çalışma yaptılar ve ilgili fail yakalandı. Bu olay gerçekleştikten hemen sonra çalışmalara başlandı. Ben buraya girerken açıklama yapılacağı bilgisini aldım. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyorum. Dün İstanbul Valisi ve eşi, İstanbul Emniyet Müdürü ve eşi, kaymakam bey ve eşi çocuğumuzu ziyaret etmişlerdir. Ben de o esnada çocuğumuzun babasıyla telefonda görüşerek; hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de bu meselenin peşinde olacağımızı faili muhakkak yakalayacağımızı söyledim. Şükürler olsun ki arkadaşlarımız açıklamayı yapmamışlarsa yapacaklardır. İlgili failin yakalandığı bilgisi bende var. Bu tip meselelere yönelik tavrımız ve mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Olay başlı başına medeniyetimize ve toplumsal ahlakımıza uygun değildir. Toplumca kınadığımız, nefret ettiğimiz işlerle karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta darp edilmesi konusunda da konuştu. Cinsel istismar konusunda çıkan haberlerin de Kılıçdaroğlu'yla ilgili çıkan haberlerin de bilgi kirliliğine maruz kaldığının altını çizdi. Soylu, “Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Biraz önce cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef Kılıçdaroğlu vakasında da ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Cinsel istismara uğrayan çocuğun öldürüldüğü, basın yoluyla herkese ulaştı. Babası ve ailesinin felç geçirdiği, aklımıza ve hayalimize gelemeyecek birçok şey söylendi. Bu konuda da biz açıklamamızı yaptık. Çubuk'ta neyin meydana geldiği, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik açıklamamızı yaptık. Bunun üzerine hala bir yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. Muhtar, aile, kaymakam açıklama yapıyor ama söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, yalan

olduğunu bir şekilde ifade ediyorlar. Buna söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Emin Kuvat