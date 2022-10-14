Bakan Soylu, madendeki patlamada ölen işçi sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Saat 18.15 civarında bulunduğumuz bu bölgede bir 300-350 metre kotlarında bir patlama meydana geldi. Bu patlamanın akabinde gerek buranın tahlisiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri, gerekse çevreden gelen tahlisiye ve arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler” dedi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Soylu, “Türkiye'de bu konuda yetkili olan bütün arama kurtarma ekipleri yola çıktılar. Buraya kimisi intikal etti. Teknik bütün arkadaşlarımız bu konuya vakıf olan arkadaşlarımız burada çalışmalarını sürdürüyorlar. Vali Hanım tüm arkadaşlarımızla birlikte olayın başından beri hem aramaya kurtarmaya nezaret ediyor. İki ambulans uçak Zonguldak'taki havaalanına intikal ettirildi” diye konuştu.

Bölgede sahra hastanesinin oluşturulduğunu kaydeden Soylu, “Hakikaten üzüntü duyduğumuz tablo ile karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz orada çalışıyordu. Bunların bir kısmı bu patlamadan hemen sonra üst kotta olanlar çıktılar. Bir kısmı kurtarıldılar” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu riskli bölgede 49 işçinin bulunduğunu, şuana kadar hastaneye 21'inin intikal ettirildiğini aktararak 14 işçinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Ocaktan çıkarılan 7 işçinin hastaneye intikal halinde olduğunu belirten Soylu, 3 işçinin de yoğun bakımda olduğu bilgisini aktardı. Bakan Soylu, “Diğer yaralılar tedavi altında. Yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda tüm hazırlıklar gerçekleşiyor. Öncelikle aşağıda hakikaten büyük bir mücadele konuluyor. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcıları olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Aileler burada onlara da bilgi vermeye çalışıyoruz. Dönem dönem bilgi aldıkça, sizlere bilgi intikal ettireceğiz. Başka yerden gelen bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Belirli saat aralıklarında sizlerle bilgileri paylaşmış olacağız. Tekrardan başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise madende kısmi göçükler olduğunu ve ilk belirlemelere göre patlamanın grizudan kaynaklandığını söyledi.

asin Erdem - Bülent Bostancı - Onur Altındağ

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