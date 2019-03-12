İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu: 'Mansur Yavaş, 'PKK, alçak bir terör örgütüdür, HDP alçak bir partidir' desin'

Bakan Soylu: 'Mansur Yavaş, 'PKK, alçak bir terör örgütüdür, HDP alçak bir partidir' desin'
Bakan Soylu: 'Mansur Yavaş, 'PKK, alçak bir terör örgütüdür, HDP alçak bir partidir' desin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Mansur Yavaş desin ki; ‘PKK’dan oy bekleyenin Allah cezasını versin. PKK, Türkiye’yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP’yi de kendi uydusuna almıştır. HDP’de alçak bir partidir’ desin” sözlerini kullandı.

Bakan Soylu, AK Parti'nin Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'a yüklendi. Soylu, “Buradan, Yavaş'a ve İmamoğlu'na söylüyorum. Aydın'daki, Muğla'daki, İzmir'deki adaya da söyledim. Buradan söylüyorum Yavaş; ‘PKK'dan oy bekleyenin Allah cezasını versin' desin. Dün milletvekilleri de söyleyemedi. Kendi milletvekilleri dedi ki, ‘PKK'dan da gelse oyumuzu alırız' dedi. Mansur Yavaş'a söylüyorum desin ki, ‘PKK, Türkiye'yi bölmek isteyen alçak bir terör örgütüdür. HDP'yi de kendi uydusuna almıştır. HDP'de alçak bir partidir' desin. 

CHP'nin içerisinde Sezgin Tanrıkulu diye bir adam, şimdi söylüyorum Mansur Yavaş şunu söylesin; ‘Terörist cenazesine giden, Diyarbakır'da teröristleri en yakın akrabalarına tedavi ettirmek için milletimize hainlik yapan Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide bulunmaktan tiksiniyorum' desin” şeklinde konuştu. 

Yapılan konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.  

İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.