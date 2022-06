Bakan Soylu, orman yangın alanından polis okulu öğrencilerine seslendi

Bakan Soylu, telefon aracılığı ile seslendiği polis okulu mezunlarına, "Bu ülkeyi terör illetinden kurtarabilmek PKK'yı, DHKPC'yi bu ülkeyi yılan gibi sarmayı kendine görev edinen başkalarının talimatıyla beraber bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ'yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız" dedi.

Balıkesir Polis Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Programa katılması beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınını incelemek için Muğla'ya gitmesinden dolayı Balıkesir'deki programa telefonla katıldı. Bakan Soylu, “Balıkesir Valimiz başta olmak üzere Balıkesir'deki tüm kamu bürokrasisine ve orada bulunan büyükşehir belediye başkanımızdan, milletvekillerimize kadar arkadaşlarıma her birine hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyor, bu törenin ülkemizin huzuru ve birliği için, kardeşliğimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle bu törende çok olmak istiyordum. Heyecanlıydım da. Bugün kahramanlarımızın, aslanlarımızın karşısına çıkıp onların göreve başlamadan önce ailelerine, onların kendilerine söyleyeceklerimi günlerdir zihninde tasarlıyorum. Ama nasipten ötesi yoktur. Gece itibariyle Marmaris'te başlayan yangın vesilesiyle şimdi birlikte bulunduğumuz kıymetli Tarım ve Orman Bakanımız Profesör Doktor Vahit Kirişci hocamla birlikte buraya Marmaris'e geldik. Ve akşamdan itibaren de burada da yine kahraman olduklarını her fırsatta söylediğim ormancılarımızla birlikte bugün ciğerlerimizin yanmasına müsaade etmemek için dün akşamdan itibaren büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışılıyor. Tam da ormanın içerisindeyiz. Şu anda nasıl bir müdahale edildiğini hep beraber Sayın Bakanımızla beraber takip etmeye çalışıyoruz. Bir acı haber var. Onu biz bildirmek durumundayım. Buradaki kıymetli kardeşlerimin, öğrenci arkadaşlarından Hakan Göker'in ailesi Konya'dan Ilgın'dan yola çıktıklarında trafik kazası geçirdiler. Maalesef kız kardeşi bu törene kardeşinin bu onur gününe, gurur gününe gelirken rahmeti rahmana, annesi, babası da şu anda yoğun bakımda. Kendilerine Cenabı Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aralık 2020'de, 2 bin polis alımı için ilana çıktığımızda tam 187 bin 640 başvuru aldık. Her alımda böyle olmuş. Birileri bu ülkenin polisine terörist başı için tokat atmaya çalışırken, bu ülkenin polisine, jandarmasına sabah akşam iftira atarken bu aziz millet çıktığımız her polis alım ilanında bire on, bire yirmi verip onlara haddini bildirmiş. Çok zorlu bir dönemdeyiz. Dört tarafımız içimiz, dışımız bu, bu ülkenin istikrarını bozmak için çalışanlarla dolu. Uyuşturucuyla, terörle, kaçakçılıkla mücadele etmeyelim diye göçü yönetemeyelim, inancımızı, ahlakımızı unutalım diye Mavi Vatan'da Batı'nın koyduğu şamandıraları geçmeyelim diye uğraşıyorlar. Türk polisi bugün dünyanın en büyük polis teşkilatlarından birisidir. Dünyanın en ciddi uyuşturucu, dünyanın en önemli terör operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Dün sabah dörtte tam sekiz aydır planladığımız. Diyarbakır'da gençlerimizi zehirleyen kendilerini uyuşturucu baro olarak tarif eden dokunulmaz olarak tarif eden, baronlara baroniçelere onların uyuşturucu sattırdıkları müptezellerin tamamına Türk Polis Teşkilatımızın narkotik şubesindeki kahraman elemanları özel harekat şubesindekiler, asayiş şubesindekiler bir araya gelerek 4 bin 200 polis arkadaşımız sabah saat dörtten itibaren evet sekize kadar, dokuza kadar 215'in üzerinde şüpheliyi yaklaşık sekiz aydır ilmek ilmek dokundukları bir operasyonla gözaltına aldılar. Operasyona hazırlanışları, operasyona gidişlerini, operasyona gidişle giderken okudukları Kur'an-ı Kerim'ler, yaptıkları dualar, attıkları adımlar her biri görülmeye değer. Her biri efsane bir kahraman. Diyarbakır'ın efsane müdürü Gaffar Okan'dan aldıkları ilhamla birlikte o adımı evlatlarımızı korumak, gençlerimizi korumak adına atıyorlar. Ayaklarına taş değmeden operasyon sona erdi. Bu ülkede 2015'ten itibaren terör olayları yüzde 90, trafikteki can kaybı yüzde 35, madde bağlantılı ölümler 2017'den itibaren yüzde 67 azaldı. Uyuşturucudan işlem yapılan şüpheli sayısı 2016'dan itibaren 124 binden 285 bine yükseldi" dedi.

Yeni polislere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizler artık polissiniz. Kanunsuz ve yanlış hiçbir işin içerisinde olmayın. Kıymetli kardeşlerim, bizim mesleğimizin iki düşmanı vardır. Birisi, elbette ki elbette ki birisi rutine düşmektir. Ötekisi de alışkanlıkları sürekli tekrar etmektir. Eğer biz rutine düşersek aman bir şey olmaz diye kendimizi en iyi olmaktan en güçlü olmaktan en iyi atıcı olmaktan sürekli dikkatten, sürekli işimize odaklanmaktan ayırırsak bilmenizi istiyorum ki bu büyük bir felaketin habercisi olur. Size bir tavsiyem var. Ayetel Kürsi'yi okumadan evden çıkmayın. Şimdi size dua eden, sizi orada kahraman üniformalarınız içerisinde. Anneleriniz ve babalarınız sizi evlerinizden gönderirken Ayetel Kürsi'lerle gönderdik. Biz Müslüman bir milletiz. Bizim attığımız her adım, gaza. Allah muhafaza etsin sizi. Yaptığımız meslek bilmenizi istiyorum ki gaza, gazi olmak mesleği, şehadete yürümek mesleğidir. Siz sadece iyi polis değil, dünyanın en iyi polisi olmaya adaysınız. Siz parmakla gösterilen polis olmaya adaysınız. Size bir rakam vereceğim. Yaklaşık dört yıldan beri milletimizin en çok memnun olduğu yüzde 77 oranlı asayiş hizmetlerimiz. Kıta yüksektir. Bu çıtayı düşürmeyin. Millet asayiş hizmetlerinden memnunken hem hizmetin sonucundan memnundur. Hem asayişi ortaya koyan güvenlik güçlerimizden polisimizden, jandarmamızdan, sahil güvenlik mensuplarımızdan hepsinden memnundur. Sorumluluğunuz yüksektir ve omzunuzdadır. Gecenin bir yarısında bu ülkede huzurla, güvenle bir annemizin, bir kardeşimizin üniversiteden bir öğrencinin, yaşlı bir büyüğümüzün bir sokakta rahat bir başına gezebilmesi için ortaya bütün fedakarlığı koymaya hazır mısınız? Bu ülkeyi terör illetinden kurtarabilmek, PKK'yı, DHKPC'yi bu ülkeyi yılan gibi sarmayı kendine görev edinen başkalarının talimatıyla beraber bu ülkeyi çökertmeyi düşünen FETÖ'yü bu ülkenin topraklarının diplerine kadar gömmeye hazır mısınız? Şefkatle merhametle milletimize 24 saat hizmet etmeye hazır mısınız? Bu ay yıldızlı bayrak için, ezanı Muhammedi için, Allahuekber için, bu ülkeye kötü niyet besleyenler ve tuzak kuranlara karşı çıkmak için benim polis arkadaşlarım şehadete hazır mısın? Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Törende konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise konuşmasında okulda eğitimi veren polisleri ve yeni mezun olan polisleri tebrik ederek ederek hayırlı olmasını diledi. Okulu birincilik ile tamamlayan Ferhat Kılınç ise yaş kütüğüne ismini çakarken, mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda ise mezun öğrenciler bayrak ve silah üzerine yemin ederek, kep attılar.

Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve öğrenci aileleri katıldı.

Bahadır Demirçeviren - Emre Binakuran - Muhammed Batuhan Köse