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Bakan Soylu, Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı

Bakan Soylu, Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı
Bakan Soylu, Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özel Güvenlik Haftası sebebiyle özel güvenlik görevlilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Bakan Soylu, Özel Güvenlik Haftası'nda özel güvenlik görevlilerini ağırladı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Soylu, Özel Güvenlik Haftası münasebetiyle özel güvenlik görevlileri ve sendika başkanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti. Kabulde Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk, Galip Bektaş Güvenç ve Fevzi Karataş, TCDD'de özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Sinem Yüksel, Devlet Hava Meydanları'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Özbek, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nde görev yapan Hüsnü Melih Temel ve PTT'de özel güvenlik görevlisi olan Sinan Işık yer aldı.

Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan

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