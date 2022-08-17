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Bakan Soylu paylaştı! İHA'lardan muhteşem görüntüler

Bakan Soylu paylaştı! İHA'lardan muhteşem görüntüler
Bakan Soylu paylaştı! İHA'lardan muhteşem görüntüler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Munzur Dağları’nın benzersiz güzelliği içerisinde otlayan koyunların İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Bakan Soylu paylaştı! İHA'lardan muhteşem görüntüler - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Tunceli Munzur Dağları'nda İnsansız Hava Araçları ile havadan çekilmiş görüntüleri paylaştı. Munzur'un benzersiz doğa güzelliği içerisinde otlayan koyunların yer aldığı görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Munzur topraklarında her mevsim huzurun olduğunu belirten Bakan Soylu, paylaşımında, “İHA'ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak. Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor” ifadelerine yer verdi.

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