Bakan Soylu: 'Pazar günü sandıklarda ülkenin huzurunu bozmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimlere son 3 gün kala seçim çalışmalarına devam ediyor. Sancaktepe'de vatandaşlarla buluşan Bakan Soylu, önemli mesajlar verdi. Soylu'ya AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de eşlik etti. Bakan Soylu'ya Sancaktepelilerin ilgisi büyük oldu. Samandıra Merkez Meydanı'nı tamamen dolduran vatandaşlar, Soylu'ya sık sık sevgi gösterisinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi"

Doğuda ve güneydoğuda amaçlarının sadece terörü yenmek değil oradaki çocukları kazanmak olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Pazar günü ülkemiz hem geçmişimizin bizlere emanetleri için hem bugün için hem de gelecek nesillerimiz adına önemli bir karar verecek. Bu ülkenin huzurunu bozmak, birliğini beraberliğini ortadan kaldırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bu toprakların bir tek şifresi var. Oda tevhiddir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Tayyip Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi. Doğunun ve güneydoğunun makus tarihini yendi. Bugün doğuda okul var, öğretmen var, hastane var, doktor var, her yerde üniversite var, her ilde havalimanları var. Biz niye doğu ve güneydoğuya gidiyoruz. Derdimiz sadece orada terörle mücadele etmek değil. O çocuklarımızı terör örgütlerine kaptırmamak. O çocuklarımızın umutlarını yitirmesine engel olmak, yarınlara taşımak. Onlara ‘Siz kimsesiz değilsiniz, çaresiz değilsiniz, yalnız değilsiniz, büyük bir milletin evladısınız. Sizi doktor yapacağız, mühendis yapacağız, öğretmen yapacağız, bu vatana hayırlı bir evlat yapacağız' diyoruz.“ diye konuştu.

Önümüzdeki 4 buçuk yılda seçimin olmadığı ve bu dönemde Türkiye'yi geliştirmek istediklerini ifade söyleyen Bakan Soylu, “Onların istedikleri hep kendi içimizle uğraşalım, hep münakaşa edelim. Hiç önümüze bakmayalım. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak önümüzde 4 buçuk yıl seçim yok. Bu seçim olmadığı dönemde Türkiye ekonomide gürül gürül adımları atsın istiyoruz. Türkiye yerli ve milli üretsin istiyoruz. Türkiye terörü tamamen tasfiye etsin, kökünü kazısın istiyoruz. Şimdi ne yapıyorlar? Yeni bir fitne tohumu ekiyorlar. 325 PKK'lı HDP'li iltisaklıyı Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar.“ dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık"

Uyuşturucu ile mücadelede çok büyük yol kat ettiklerini belirten Soylu, “Uyuşturucu da bir terördür. Bizim aile yapımıza saldırıyorlar. Bizim inancımıza saldırıyorlar. Çocuklarımızı uyuşturup ellerimizden almak istiyorlar. Dert büyük bir dert. Ama iyi bir noktaya getirdik. Avrupa'da uyuşturucudan 1 milyon kişide 24 kişi ölüyor. Biz 1 milyon kişide 8'e düşürdük. Daha da mücadele edeceğiz. Daha da büyük bir gayret ortaya koyacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 1 buçuk ton eroin, 1 ton kokain, 260 ton bonzaiyi Türkiye'ye servis edeceklerdi. Çocuklarımız yakacaklardı. 57 bin kişiyi kodese gönderdik.“ şeklinde konuştu.

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü'nün yıllardan beri siyasetin içinde ve işinin ehli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, “Şeyma Hanım'ı bende yıllardan beri tanıyorum. Hanımefendiliği bir tarafa, bir dava insanı. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sadakatli yol arkadaşı. Yıllardan beri siyasetin içerisindedir. Üzerinde tek bir kara leke söz konusu değildir. Sizlere hem evladınız hem kardeşiniz olarak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı İçişleri Bakanı olarak bir söz veriyorum. Bende Şeyma Döğücü Hanımefendi'nin emrindeyim. Sancaktepe'nin emrindeyim.“ diye konuştu.

"Sancaktepe'de biz destanlar yazdık"

31 Mart'ta hep birlikte sandığa damga vuracaklarını ifade eden AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, “Bizler kampanyamız başladığından beri hep beraber Sancaktepe ile tek yürek olduk, tek bilek olduk ve birlikte çalıştık. 31 Mart'ta da hep birlikte sandığa damgamızı vuruyor muyuz? 31 Mart çok önemli. Ben Sancaktepe'ye vekaletimi veriyorum. Kapı kapı çalışmaya var mıyız? Gece gündüz demeden durumu anlatıp bütün kardeşlerimizi sandığa getirmeye var mıyız? Sancaktepe'de biz destanlar yazdık ve destanlar yazmaya devam edeceğiz.“ ifadesini kullandı.

Alper Suat Tutaşı

