Bakan Soylu: 'PKK, kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti'

Bakan Soylu, Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen "Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Soylu, "Katliam yapan, uyuşturucu ticareti yapan, masum ve silahsız insanları acımasızca öldüren, kaçırıp işkence eden bir terör örgütüdür. Verdikleri destek, tırlar dolusu silahtan ibaret değildir. PKK'nın uluslararası alanda reklam kampanyası da Batı ülkeleri tarafından en şiddetli şekilde yapılmaktadır" dedi.

FETÖ'nün PKK'nın üst aklı olduğunu ifade eden Soylu, yakaladıkları her teröristin, her itirafçının, yöneticilerinin ortaya koyduğu her söylemin bu gerçeği teyit ettiğini söyleyen Soylu, “15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmaları, birbirlerine alan açmaları, destek olmaları, uluslararası mahfillerde kol kola girmeleri, 15 Temmuz'da FETÖ'nün uğradığı mağlubiyetten sonra PKK'nın sahayı doldurmaya çalışması bu ilişkinin en net göstergelerinden biridir. Ortaya konulan bütün bu kirli planların ve hesapların karşısında Türkiye olarak aslında biz şunu yaptık, direndik, güçlendik ve bastırdık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar netice ortadadır. PKK'nın elebaşları, örgüt içine güya moral vermek için ileri geri konuşuyorlar, müzahir yayın organları ve hatta müzahir siyasi yapıları aldıkları sufleleri tekrarlıyorlar ancak herkes biliyor ki bugün PKK'nın içeride eylem kabiliyeti sınırlıdır. Son 4 yılda PKK'nın yurtiçindeki silahlı terörist sayısı yüzde 83 oranında azalmıştır ve neredeyse 300'ün altına gerilemiştir. Örgüte katılım tarihin en düşük seviyesinde. Örgütten kopmalar da tam tersine tarihinin en yüksek seviyesindedir. Yıllık 5 bin 558 katılım rakamını görmüş olan PKK terör örgütüne 2019'da 132 kişi katılmıştı, 2020'de bu sayı 53 oldu, yurtiçinden bu sayı 2021 yılı için halen 2 kişidir. 53 kişinin katıldığı 2020'de ikna ile teslim sayımız 243 oldu. Yaklaşık terör örgütüne katılım sayısının 5 katı” ifadelerini kullandı.

'Özel harekat personeli sayısı 3 katına çıkarıldı'

Soylu, “Polis Özel Harekat Başkanlığımız, 40 yıllık terörle mücadelede en önemli kurumsal tecrübelerinden birisidir. 15 Temmuz gecesinin stratejik ve fiili hedeflerinden birisi olması da tesadüf değildir. Bu teşkilat o gece pırıl pırıl çocuklarını, aslan gibi amirlerinin şehit verdi. Cenabı hak her birine gani gani rahmet eylesin. 2017'de daire başkanlığı statüsüne yükseltilerek ‘Özel Harekat Başkanlığı'na dönüştürülmüş ve 8 ilimizde doğrudan merkeze bağlı özel harekat müdürlükleri ile Çankırı Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. 2015'de ülkemiz genelinde özel harekat personeli sayısı 7 bin 765 iken 3 katına çıkarılarak 22 bin 523 olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

'Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar'

Bakan Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Çizgisi, hedefi, terörle mücadelesindeki kuralları, hukuk çizgileri, hukukun içinde kalma iradesi nettir ve sağlamdır. Kendimize inanıyoruz. Büyük devlet kapasitemize inanıyoruz ve bu kapasiteyle beraber, iki asıra yaklaşan tecrübeye sahip kurumlarımızla, tarihin en köklü ordularından biri olan ordumuzla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. İfade ettiğim gibi, bu mücadelede kafamız nettir. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Burada bir kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir. Ancak sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere, sahadaki terör örgütünü sosyal medyada marjinal dernek gibi göstermek isteyenlere de fırsat vermemek lazım. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler, gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar."

'PKK, kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti'

Kamuoyunun bilmediği bir konuyu da açıklığa kavuşturmak istediğini belirten Bakan Soylu, "Belki sizlerin çok iyi bildiği ama kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım. Sözcüleri bunu pek dillendirmezler ama terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir. Geçtiğimiz günlerde istihbarat birimlerimiz, PKK'nın birkaç saha sorumlusunun Kandil'deki yönetime yazdıkları raporları ele geçirdi. El yazısıyla sayfalarca yazmışlar. Hepsinin cümleleri gayet düzgün, ifadeleri net, sayfalarca yazıda neredeyse bir tane karalama yok. Şunu görmek lazım; bu örgüt ve onların aracıları, evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen olacak, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar. Bu örgütü dünyadaki her insan doğru tanımalıdır. Dünyanın en kadim medeniyet şehirlerine, turizm cenneti olacak şehirlerine, yaylalarına terör belasını musallat ettiler. Yıllarca sivil katliam yaptılar. Kurulduğu lanet günden beri 6 bin 21 masum sivili katletti" diye konuştu.

Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan

