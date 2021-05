Bakan Soylu: 'PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 256'ya düştü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığında düzenlenen 109. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu'nun açılış programına katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, güvenlik altyapı yatırımlarının ülkenin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirterek, “İl düzeyinde de, ilçe düzeyinde de toplumun her bireyiyle yüksek verimlilik, yüksek bir vatandaş memnuniyeti ve yüksek bir gelişme hedefimiz olmak durumundadır. Bugün Türkiye'nin kişi başı gelir seviyesi 3 bin 400 dolardan 10 bin doların üzerine çıkan bir banda ulaştığını ifade ediyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirdi Türkiye? Hemen her güvenlik sahasında elde ettiğimiz verimle gerçekleştirildi. Kanalizasyonundan yoluna kadar, havalimanından otoyoluna kadar, her yerde ulaşılabilecek hastanelerine, üniversitelerine kadar bilinmelidir ki güvenlikte bu ülkenin en önemli altyapı yatırımlarından birisidir. Türkiye, bu altyapı yatırımlarını önemli bir standarda taşımak için de büyük bir mücadele ortaya koymaktadır” dedi.

“Vatandaşımız nüfus ve vatandaşlık idarelerine girdiği zaman ‘benim devletime bu yakışır' diyebiliyor”

Vatandaşların hizmetlerden kolayca yararlanabilmesi için birçok adımlar atıldığını kaydeden Bakan Soylu, “Kapı duvar bir devlet bu yüzyılda itibar kaybeder. Onun için birçok ürünler gerçekleştirdik. Tam da bunun için. Örneğin valilikler ve kaymakamlıklarda özellikle büyük ilçeler ve şehirlerimizin tamamında ‘Açık Kapı' denilen bir birim oluşturduk. Bu açık kapıyı oluşturmamızın sebebi vatandaşımız selam verdiği andan itibaren bir meseleyi sorgulayacaksa, takip edecekse, doğru yöntemi anlayacak ise buna rehberlik edecek, bunu takip edecek bir birimin olması gerekiyor. Açık Kapı, tam da buna rehberlik ediyor. Nüfus idarelerinin kabiliyetini niye yükselttik? Vatandaşımızı direkt devlet dairelerine getirmemek için yalınlaştırma projelerimizi, bürokrasiden arındırma projelerimizin tamamını devreye koyduk. E-Devlet ve e-başvuru üzerinde mensubu bulunduğunuz bakanlık bu konudaki en güçlü adımı attı. Birçok evrakı sadeleştirdik. Vatandaşımız nüfus ve vatandaşlık idarelerine girdiği zaman ‘benim devletime bu yakışır' diyebiliyor. Mesele, vatandaşın devlete karşı sorumluluklarını yerine getirdiği anda devletten beklediği o yüksek itibarı mal ve hizmet sunumuyla görebilmesidir” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin bütün uyuşturucu risk haritasını yılın belli dönemleri içerisinde değerlendiriyoruz”

Trafik ve uyuşturucu meseleleri ile çok yoğun bir şekilde ilgilendiklerini dile getiren Bakan Soylu, “Birçok şeyle mücadele ediyoruz. Örneğin trafikle ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yıllardır kanayan yaramızdı. 2015'ten bugüne kadar trafikteki can kayıplarında yüzde 35.4'lük bir iyileşme elde ettik. 2015'te 7 bin 530 can kaybımız vardı. 2020 sonu itibarıyla yıllık 4 bin 866 bandına geriledik. Son 10 yılda 100 bin kişi başına can kaybı 13.4'ten 5.8'e geriledi. Birleşmiş Milletler'in 2011-2020 yılları arasında trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz. 2017'de 941 ile rekor seviyeye çıkan madde bağlantılı ölümler, ciddi bir saha baskısıyla her yıl azaltılarak şu anda 278'e çekildi. Haftada ortalama 4 bin ile 4 bin 500 arası gözaltı var. Nefes aldırılmıyor. Türkiye'yi 38 ayrı parametreyle, Türkiye'nin bütün uyuşturucu risk haritasını yılın belli dönemleri içerisinde değerlendiriyoruz. Bunu tüm birimlerimizle paylaşıyoruz hangi il hangi alanda risklidir diye. Bütün AB üyesi ülkelerin yakaladığı eroinin 2017 yılında üç katını, 2018 yılında da iki katını yakaladık” dedi.

“PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 256'ya düştü”

Terör örgütü PKK'nın aktif eleman sayısının düşüşte olduğunu aktaran Soylu, “Tüm terör örgütlerini saha da baskıladık. PKK'nın içeride aktif silahlı eleman sayısı 260'dı. Dün gelen haberlerle 256 oldu. Son zamanlarda çok üst düzey yöneticileri almaya başladık. Türkiye'de günlük evde hırsızlık ortalaması 278 seviyesinden günlük 134'e düştü. İstanbul gibi birkaç büyük şehri çıkardığımızda neredeyse illerde günlük bir tane. Bu yılki hedefimiz yıl sonu itibarıyla bunu 110'ün altına indirebilmek ve düşürebilmektir” şeklinde konuştu.

“İlk kez mülki idare tarihinde 14 kadın kaymakam adayı var”

Kaymakam adaylarına da seslenen Soylu, “Sizin bir farkınız daha var. İlk kez mülki idare tarihinde 14 kadın kaymakam adayı var. Her ilde bir vali yardımcımıza ihtiyacımız var. Kaymakamlarımıza, genel müdürlerimize ihtiyacımız var. Bunlar sizlerin arasından yetişecek. Bizim mesleğimiz aynı zamanda devletin temsilciliğidir. Aynı zamanda bir kriz yönetimidir. Bu dönemin fırsatını iyi değerlendirin. Allah'a güvenin. Doğruya sarılın. Milletimizin rehberliğine daima müracaat edin. İnsanlar yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsanız müracaatınız insandır. Size bir vesile ile aradığınız gösterilecektir. Güçlü olun. Milletimiz haklının ve doğrunun yanındadır” diye konuştu.

Ali Nargüner - Nurullah Geylani