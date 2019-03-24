Bakan Soylu: 'PKK'nın şah damarını kestik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik'

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir nimeti olarak 4.5 yıl seçim olmayan bir döneme girildiğini söyledi. Soylu, "Şimdi hazırlandılar, 'Acaba bu dönemde Türkiye'nin ayağına hangi çelmeyi takarız?' 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız. Belediye meclislerine bunlardan seçilecek değil mi, bu PKK'lılardan? Bunlar da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi sıfatıyla veya istifa edip HDP sıfatıyla orada oturacaklar. Oturduktan sonra Allah muhafaza şehirlerimize, tabii terörle mücadele ediyoruz, şehit gelecek. Doğal olarak biz şehidimiz geldiği zaman ya sokağa ya bir parka ya da spor tesisine, kültür sarayına ismini veriyoruz. Bunlar 'Siz şehidin ismini buraya vermek istiyorsunuz, biz de teröristin ismini şuraya vereceğiz' diyecekler. Bunu kimse kaldıramaz, kimse kusura bakmasın" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisi için "Siyasi tarihimizin en ahlaksız kampanyasını yapıyor" dediğini aktaran Soylu, "Ben miyim ahlaksız? Rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü getirip 2 tane milletvekili seçmek için PKK'ya yaslayan, dayayan sen misin ahlaksız? Kim ahlaksız? Şu anda Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı Saadet Partisi ittifakı için oy topluyor. Yazıklar olsun. Bugüne kadar PKK hep Şanlıurfa'yı, Adıyaman'ı almak istedi. Bir türlü başarılı olamadılar" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan operasyonlar sayesinde dağa çocuk kaçırma olaylarını son 30 yılın en düşük seviyelerine çektiklerini belirten Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılı bunlar zehir etmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar, bunlara fırsat vermeyin. Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi şu 4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de, şu zillet ittifakını Kılıçdaroğlu'nun kalesine, şu doksanına bir çaksın, birde çatalına çaksın" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz PKK'nın şah damarını kestik, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, şimdi tekrar bir yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar, bir can suyu vermeye çalışıyorlar, sakın bunlara fırsat vermeyin" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan AK Parti ve İttifak Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt için destek istedi. Mitingde AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, il Başkanı Volkan Mengi, İlçe Belediye Başkan adayları hazır bulundu.

Ali Kapan