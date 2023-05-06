Bakan Soylu, polis arabası Togg'un fotoğraflarını paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılması planlanan yerli ve milli otomobil Togg'un polis aracı haline getirilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gönderisi kısa sürede çok sayıda etkileşim ve beğeni topladı. Bakan Soylu paylaşımında, “Yerli ve milli gururumuz Togg, emniyetimize yakıştı mı yakıştı” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner

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