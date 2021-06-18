Bakan Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı heyetini makamında ağırladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 39. Yıl dönümünü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi olarak kuruluşunun 39. Yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Bakan Soylu, “Bir devletin kurumları, kuruluşları, aslında milletin ve medeniyet aklının bir yansımasıdır. Eğer bizim Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın Ege de hayat kurtarıyor da başka ülkelerin teşkilatları o mazlumları ölüme terk ediyorsa, aradaki bu fark, aziz milletimizin karakterinden, kalbinin ve medeniyetinin temizliğinden ayrıca benim mesai arkadaşlarımın hem insanlığa hem mesleğine olan sadakatinden kaynaklanmaktadır. Keza bu teşkilat, küresel göçü yönetirken, düzensiz göçle mücadele ederken, her türlü kaçakçılıkla her türlü suçla her türlü kanun dışı eylemle mücadele ederken uyuşturucu ticaretiyle kıyasıya mücadele ederken uluslararası ölçekte başarılı olabiliyorsa hem kendi kabiliyetleri, mahareti, hem devletimizin gücü, hem de dünyadaki her denizcinin üniformasındaki üç çizgiden birinin, bu millete ait bir zaferi temsil etmesinin verdiği özgüvenden dolayıdır” ifadelerini kullandı.

“2016 yılında 5 bin 428 olan sahil güvenlik personel sayısını yüzde 33'lük bir artışla 7 bin 217'ye çıkarttık”

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yatırımlar ile kapasitenin yükseldiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenlik komutanlığımız, diğer kurumlarımız, bunların hepsi, köklü ve dünyanın kendi alanlarında önde gelen kurumlarıdır. Bunlar kolay birikmiş tecrübeler değildir. Sadece parayla pulla, yatırımla oluşmuş yapılar değildir. Bu kurumlar büyük bir devlet aklı, medeniyet aklı ve hafızasıdır. Dolayısıyla bunları korumak, geliştirmek ve gelecek nesillerimize daha güçlü şekilde bırakmak zorunluluğumuz vardır. Bu bakış açısından hareketle, özellikle 15 Temmuz sonrasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza hem beşeri, hem teknik, hem de teknoloji kapasitesi anlamında ciddi yatırımlar yaptık. 2016 yılında 5 bin 428 olan sahil güvenlik personel sayısını 15 Temmuz'dan sonra yapmış olduğumuz arınmaya rağmen bugün itibarıyla yüzde 33'lük bir artışla 7 bin 217'ye çıkarttık. Kaldı ki burada FETÖ'nün ciddi bir tahribatı olmuştu, onu da kapattık” diye konuştu.

“Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda profesyonellik oranını yüzde 100'e yükselttik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ayrıca 2016 yılında yüzde 71 olan personel profesyonellik oranını da yüzde 100'e yükselttik. Bugün Türk Sahil Güvenlik Teşkilatı, tamamı profesyonel bir kurum haline gelmiştir. 2016-2021 arasında; konuşlandığımız il sayısını 25'ten 28'e; karakol sayımızı 8'den 14'e; yüzer unsur sayımızı ise 179'dan 194'e çıkarttık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve yakın zamanda teslim almaya başlayacağımız 105 adet kontrol botu sipariş ettik, üretimleri devam ediyor. 2017'de Sahil Güvenlik Okul Komutanlığını, 2020'de Sualtı Eğitim Merkezi'ni kurarak eğitim ayağımızı güçlendirdik. Öte yandan; kısa adı SAHMUS olan Sahil Güvenlik Sayısal Emniyetli Muhabere Sistemi; SGRS adını verdiğimiz Sahil Gözetleme Radar Sistemi; veri aktarımı projesi olan SAHİL-NET, Türksat ile geliştirdiğimiz ‘Milli Ka Bant Uydu Haberleşme Projesi' gibi büyük projelerle, dijital altyapımızı çok güçlendirdik. Mobil radarlarımızın sayısını da son 2 yıl içinde 8'den 19'a çıkarttık. İnşallah tüm bu, dijital sistemlerimizle birlikte, tüm sorumluluk sahamızın her santimetrekaresini izleyebilir hale gelmeyi hedefliyoruz. Elbette ki yapılan tüm bu yatırımlar, atılan tüm bu adımlar, sonuç almayı gerektirir.”

“2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kurtardığı kaçak göçmen sayısı 60 bin 802'dir”

Göç ile mücadelede Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu alandaki varlığı ve başarısı hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu belirten Soylu, “Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız; hem uyuşturucu ile hem göç ile mücadelede emsal teşkilatlarına oranla çok daha büyük fedakarlık ve mesai sarf ediyor. Bu teşkilatın mesaisinin yüzde 70'in göçle ve göçmen kaçakçılığı ile ve düzensiz göç ile mücadele almaktadır. 2019 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın kurtardığı kaçak göçmen sayısı 60 bin 802'dir. 2020 yılında virüs salgını etkisiyle hafif bir durulma söz konusu olsa da bu sayı 20 bin 380'dir. Bu yıl için halen 6 bin 107'dir. Buradaki düşüş, kimseyi aldatmamalıdır. Şunu gördük ki, virüs salgınında en küçük bir normalleşmede bu sayılar hızla artıyor. Neticede göçe kaynaklık eden yerlerde huzur ve istikrar olmadığı müddetçe bu baskı sürecektir. Bizim de hazırlığımız, gayretimiz, tedbirlerimiz, buna yöneliktir. Dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın bu alandaki varlığı ve başarısı hem ülkemiz hem de dünya için önemlidir” şeklinde konuştu.

“Mesai yaptığımız pek çok arkadaşımız gibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki her arkadaşımız, bu aziz milletin yüz akıdır”

Bakan Soylu, “Ülkemizin güvenlik alanındaki sorumlulukları, dünyanın pek çok ülkesinden fazladır. Bu ağırlığın en çok hissedildiği alanlardan biri de sahil şeridimiz, denizlerimizdir. Vatanımız, bizim aşkımızdır. Deniziyle, karasıyla bizim aşkımızdır. Bu bakanlıkta birlikte mesai yaptığımız pek çok arkadaşımız gibi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki her arkadaşımız, bu aziz milletin yüz akıdır. Bu vesileyle teşkilatımızın 1886'da Kordon bölüklerinden gelen ama yeni ismi ile 39. kuruluş yıldönümünü tekrar tebrik ediyor, tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi, geçmiş büyüklerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Yunus Emre Kartal

