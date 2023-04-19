Bakan Soylu: 'Sakarya gazını önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız güçlü bir müjdeyle milletimizin kullanımına sunacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği tarafından Fatih'te bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftardan sonra davetlileri selamlayarak konuşmasına başlayan Bakan Soylu, “Bugün Bulgaristan Türklerimizle, oradan göçüp gelen ama bir şekilde halen oralarda bağları olan kardeşlerimizle bir aradayız. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Ama soydaşlarımız, onları barındıran o topraklardır. Bizim medeniyet coğrafyamızın parçalarıdır.

Göç dalgası hakkında konuşan Soylu, “Türkiye bugün 12 yıldır Ortadoğu kaynaklı bir göç dalgası yönetmektedir. Küresel dengesizliklerin ürettiği, bu insanların dramını tarih boyunca elde ettiği tecrübeleriyle, 21 yıldır biriktirdiği devlet gücüyle, yine büyük bir liderlikle kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya koyulan bir liderlikle büyük bir merhametle yönetmiştir” dedi.

Terör konusunu ele alan Bakan Soylu, “Ben Kato Dağı'nı hemen hemen herkesten iyi biliyorum. Çocuklarımız şehit olduğu zaman, bunu burada ilk kez söylüyorum. Bu çocukları bir daha şehit ederlerse Allah bize yaşamayı haram kılsın diye orada şehit oldukları yerde yemin ettik. Bugün öyle değil. Bugün Kato Dağı tertemiz. PKK teröristi falan yok. Bugün Cudi'de, Gabar'da ay yıldızlı bayrak nazlı nazlı dalgalanıyor. Şu anda Türkiye'nin dağlarında 86 terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde, yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gelecek nesillerimize bir emanet bırakacağız. Bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının müjdesi Sakarya gazından bahseden Bakan Soylu, “Sakarya gazını, inşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız güçlü bir müjdeyle milletimizin kullanımına sunacak. Eğer biz özgür ve hür olmasaydık, karalarımızı kendimiz veremeseydik, Sakarya gazı elbette ki bizim sistemimiz içinde olmazdı. Bugün insansız hava aracı yapıyoruz. Bugün silahlı insansız hava aracı yapıyoruz. Bugün Kızıl Elma yapıyoruz. Bugün Akıncı yapıyoruz ve kendi muhalif uçağımızı hazırlıyoruz. Anadolu TCG gemisi çıktı ve İstanbullu hemşehrilerimiz geziyorlar. Böyle bir şey yok, mükemmel. Sirkeci'de herkesin dolaşımına açık. İki gün önce biz İmece uydumuzu uzaya fırlattık. Aynı anda dün bütün coğrafyamızın merkezi olan İstanbul'da finans merkezini açtık. Bütün finans yatırımcıları, bütün bankalar, herkes orada olacak. Türkiye vites büyültmüştür” dedi.

Konuşmasına devam eden Soylu, “Ben buraya kendi arabamızla geldim, TOGG ile geldim. Türkiye'ye bu arabayı yaptırmazlardı ama bugün bizim arabamız oldu. Biz inanıyoruz ki bizden sonra gelecek nesiller biz bir marka yaptık. Tayyip Erdoğan 1 markanın önünü açtı. Bir markayı gerçekleştirdi. Bizden sonraki nesiller çok marka yapacaklar. Çünkü özgüvenleri yerine geldi” TOGG hakkında düşüncelerini bu şekilde dile getirdi.

Muhalefetin eleştirileri hakkında konuşan Bakan Soylu, “Şehir hastanelerine itiraz ettiler. Bunları yapmayın dediler. Halen aynı şeyleri söylüyorlar. Eğer şehir hastanelerimiz olmasaydı Amerika gibi ölülerimizi morgda paketlerdik. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa'yı böyle yakaladık. İlk kez liderlerinin beceriksizliğiyle, azlığıyla beraber yakaladık. İlk kez bizim marjinal gördüğümüz uç olarak gördüğümüz fikirlerin onlar tarafından merkezde savrulduğu bir halle yakaladık” dedi.

Aile yapımızı bozmaya çalışan güçler hakkında ise düşüncelerini aktaran Soylu, “Birliğimizi ayakta tutan bir tek şey var. O da aile yapısıdır. Bize nasıl terörü dayattılar, nasıl döviz operasyonu yaptılar. Aynı zamanda aile yapımızı bozmak istiyorlar. LGBT diye bir şey tutturmuşlar, aile yapımızı bozacaklar. İnsanları cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Biz anlamıyor muyuz? Yabancı bütün televizyon dizilerinde onları özendiren, onları anlatan, onların normal olduğunu ifade etmeye çalışan bir anlayış ortaya koyuyorlar” dedi.

Son sözlerini aktaran Bakan Soylu, “Biz büyük bir ülkeyiz ve büyük bir milletiz. Bu milletin bir ferdi olduğumuzdan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ben böyle bir iftarda bir araya geldiğimizden dolayı ve memleketimizin meselelerinden dertleştiğimizden dolayı böyle bir fırsat verdiğiniz için şükranlarımı ifade ediyorum. İyi ki varsınız. Allah birinizi bin yapsın. İyi ki bu milletin evlatlarıyız. İyi ki dünyaya söyleyecek sözlerimiz var. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor bayramınızı tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programdan sonra hatıra fotoğrafları çekildi.

Mehmet Furkan Doğan







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