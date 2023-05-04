Bakan Soylu: 'Seçim bizim seçimimiz değil, bütün dünyada haksızlığa baş kaldıranların seçimidir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim programları çerçevesinde İstanbul'da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Soylu, bu çerçevede Beyoğlu ilçesi Hasköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu'ya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Cumhur İttifakı'nın ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, konuşmasında muhalefete yüklendi.

"Seçim bizim seçimimiz değil, bütün dünyada haksızlığa baş kaldıranların seçimidir"

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmasında "Cumhurbaşkanımız ay yıldızlarla miting yapıyor, HDP bayraklarıyla, PKK işaretleriyle değil. 14 Mayıs günü sandıktan Tayyip Erdoğan çıktığında, Avrupalı liderler Tayyip Erdoğan ile konuşmak için sıraya girecekler. 14 Mayıs'tan sonra etrafımızda, Ortadoğu ve Orta Asya'daki, Türk ve Müslüman dünyasındaki bütün ülkelerle beraber bir yolculuğa çıkacağız. Türkiye Yüzyılı sadece 780 bin kilometre karenin yolculuğu olmayacak. Burada Mekke'nin, Medine-i Münevvere'nin, Mescid-i Aksa'nın, tüm haksızlığa uğramış Müslümanların kokusu var. Seçim bizim seçimimiz değil, bütün dünyada haksızlığa baş kaldıranların seçimidir. Türkiye'de 21 yıldır istikrar var. Bay Bay Kemal'e Togg niye vermediniz diyorlar. Ona teslim etsen akşama kadar egzozu ve freni arar. Elektrikli olduğunu bile anlatamayız. Allah muhafaza bu arabaya Selo ve Apo'yu bindirmeye çalışır. Bugün şehir hastaneleri varsa, bugün Gabar Dağı'nda petrol buluyorsak, enerjide tam bağımsızlığa doğru yürüyorsak, Yusufeli'nde dünyanın en büyük 5 barajından birini yapıyorsak, Zigana Tüneli'ni yapıyorsak Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle ve bu milletin ona sahip çıkmasıyla, bu istikrar ve azimle oldu" şeklinde konuştu.

"Bizim ittifakımız hesap ittifakı değildir"

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e değinen Bakan Soylu, "Ömründe 5 buçuk ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın, eline yüzüne bulaştırmışsın, sana bir imkan sunmuşlar onu da becerememişsin. Tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin, şimdi sen dünya liderine laf yetiştiriyorsun. PKK'yı masanın üzerinde görünce, millete ne söyleyeceğini bulamadı ve utancından masanın altına girdi. Bizim ittifakımız hesap ittifakı değildir, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Mevlana'nın, Eyüp Sultan'ın, Hacı Bayram Veli'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin bıraktığı değerler ittifakı ve Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açacak ittifaktır" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp terör devleti kuracaklarını söylüyorlar"

Bakan Soylu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp terör devleti kuracaklarını söylüyorlar. Bunları Tayyip Erdoğan gitsin diyenler söylüyor. Selo ve Apo'yu çıkaracaklarmış, avucunuzu yalarsınız avucunuzu. Onlar Amerika'ya, biz Allah'ımıza ve milletimize güveniyoruz. Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'ye binlerce tır silah gönderdiler. O terör örgütlerini oradan temizlemek için Meclise tezkere getirdik, Kılıçdaroğlu ise Mehmetçiğin oraya gitmesini istemediğini söyledi. Şimdi bunun hesabını sandıkta soracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Allah'ın izniyle bir tek terörist kalmayacak. Bu millet böyle bir fırsatla bir daha bir araya gelemez. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider bulamayız. Tayyip Erdoğan size emanettir."

Batuhan Altınbaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.