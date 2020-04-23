Bakan Soylu şehit kızının bayramını kutladı

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyaret ettikleri şehit Habip Gökçe'nin evinde kızı Miray'ı Bakan Soylu ile görüştürdü. Gökçe ailesi ve tüm şehit ailelerine selam, sevgi ve saygılarını ileten Bakan Soylu, “Bugün Miray'a ait, ülkemize ait önemli bir gün. Ancak oradaki ortam bugün ki kadar önemli.

Çünkü bizim için çok kıymetli olan borcumuz olduğu, onun için gayret gösterilen, mücadele edilen, bir ailemizle birliktesiniz. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Hem bu dünyada hem öteki dünyada onların bizden beklediği layıkıyla hem bizim hizmet etmemiz, adım atmamız hem de Allah nasip ederse çocuklarını da onların beklentilerinden kat be kat çok daha iyi bir noktada onlara layık bir şekilde hayatını devam ettirmeyi cenabı Allah bizlere nasip eder. Düşüncemiz o. Attığımız her adımda zihnimizde ve aklımızdalar.” dedi.

Bu sırada şehit kızı Miray'ın “Sayın Bakanım sizi çok seviyoruz” sözleri üzerine Bakan Soylu, “Bizde seni çok seviyoruz. Hem de çok seviyoruz. Allah mahcup etmesin. Şimdi sen hem bizi seveceksin ama hem de başka bir şey daha yapacaksın. Sevgili babanın karşısına onun istediğinden çok daha üst bir seviyede evlat olarak çıkacaksın. O hep sizle beraber. Evinizde sizle beraber, okulda sizle beraber.

Bundan sonraki hayatınızda sizle beraber olacak. Bizler senin babandan kuvvet alıyoruz. Güç alıyoruz” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine “Söz veriyorum” diyen Miray'a Bakan Soylu, “Sonuna kadar sizle beraberim. İnşallah önümüzdeki ve ondan sonraki 23 Nisanlarda sen büyüyeceksin. Sonra sen çocukların böyle 23 Nisanlarını kutlayacaksın. İyi ki oradasınız, hem yorgunluğumuz gitti hem de kendimiz güç bulduk” diye konuştu.

Görüşmenin ardından şehit eşi Kübra Gökçe'de Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz de hazır bulundu.

Muhammed Muttalip Yalçın