İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Soylu: 'Şehitlik ve gazilik nasip işi, keşke Allah bana da nasip etse'

Bakan Soylu: 'Şehitlik ve gazilik nasip işi, keşke Allah bana da nasip etse'
Bakan Soylu: 'Şehitlik ve gazilik nasip işi, keşke Allah bana da nasip etse'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlik ve gazilik nasip işi. Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum" dedi.

Bakan Soylu: 'Şehitlik ve gazilik nasip işi, keşke Allah bana da nasip etse' - Tıkla İzle

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında konuşan Bakan Soylu, şehitlik ve gaziliğin nasip işi olduğunu ifade etti. Bakan Soylu, "Keşke Allah bana da nasip etse. Bütün yüreğimle, bütün gönlümle arzu ediyorum ve istiyorum. Dünyada bundan daha büyük bir şeref yoktur. Peygamber Efendimize komşu olmak, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle, cemaliyle müşerref olmak. Bundan daha büyük bir şeref yoktur. Daha büyük bir onur yoktur. Evet ateş düştüğü yeri yakar, doğru ama bu sınavın da böyle kendine ait bir mükafatı var" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Efe - Hüseyin Can Aksu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.