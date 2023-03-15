Bakan Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Adıyaman'ın ardından 12 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'ya giderek incelemelerde bulundu. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Soylu çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Selzedelerin sıkıntılarını dinleyen Bakan Soylu, felaketi yakından yaşayan bir vatandaşa sarılarak teselli etti.

Bakan Soylu, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Bekir Şeyhanlı



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