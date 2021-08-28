Bakan Soylu, sel bölgesinde Libya görevinden dönen uzman çavuşun düğününe katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'dan havalanan helikopterle Bartın'ın Kumluca beldesindeki futbol sahasına iniş yaptı. Burada protokol tarafından karşılanan Bakan Soylu; Zafer köyündeki sel bölgesine giderken yolunun üzerindeki Libya görevinden dönen uzman çavuşun düğün merasimine katıldı. Libya görevinden düğün için döndüğünü anlatan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Dursun ile Ümran Esen ile bir süre görüşen Bakan Soylu, damada düğün hediyesi verdi.

Burada bol bol davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu engelli bir genç kızla yakından ilgilendi. Bakan Süleyman Soylu, geline de ‘askerimize iyi bak' diyerek nasihatta bulundu ve bir ömür boyu mutluluklar diledi.



Onur Altındağ - Yasin Erdem - Bülent Bostancı

