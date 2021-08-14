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Bakan Soylu sel felaketinde son durumu açıkladı: 58 ölü, 77 kayıp

Bakan Soylu sel felaketinde son durumu açıkladı: 58 ölü, 77 kayıp
Bakan Soylu sel felaketinde son durumu açıkladı: 58 ölü, 77 kayıp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde şu ana kadar 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 kişi hakkında da kayıp ihbarı olduğunu duyurdu. Kastamonu'da 48, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Soylu, 'Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablo' dedi.

'HES patladı' iddiasına yalanlama'

Bakan Soylu, sel felaketinin en ağır boyutlara ulaştığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde HES'in patladığı yönündeki iddiaları yalanladı. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimizin, vatandaşlarımızın morali ayakta tutulmaya çalışılıyor. Bu travma kolay bir travma değil. Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla iş birliğidir. 'HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın. Ama milletin kafasını karıştıracaklar ve siyaset üretmeye çalışacaklar. Bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemelerini altını çizerek söylemek istiyorum.

'Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablo'

Bulunduğumuz Bozkurt ve Kastamonu'nun diğer ilçeleri, aynı zamanda Sinop'umuz ve Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinden büyük bir çıplaklık açıldığını gördük. Normal olmayan bir manzarayla karşılaştık. Yaşadığımız sel bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur. Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ağır bir tablo var. Etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. 

'Bunları abartmak kimin işine geliyor, bilmiyorum'

Bir yalan daha: '500 kişi, 1000 kişi öldü.' Kimden duydun? 'Oradan bir görevli söyledi.' Hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. 112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Onlardan ulaştıklarımız, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bütün bunları düşe düşe ihbar rakamı 62 buradaki ihbar, yaklaşık 14-15 de Sinop'taki ihbar. Toplam 77. Bu 77'nin hepsi kayıptır veya arama kurtarma yapılacak diye bir şey yok. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki 'Acaba aynı okullarda mı okuduk, aynı memlekette vatan sevgisini mi aldık' diye düşünüyorum. Bence muhalefetin bu olmaması gerekir. Muğla'daki tüm hasarları ödeyerek geldik. Muğla ne zaman oldu? 10-14 gün. Tarım hasarlarının tespiti devam ediyor. Antalya'da yine hasarların önemli bir bölümü ödendi. Vatandaşımızın en ihtiyaç duyduğu anda bu sağlanmaya çalışıyor. 

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