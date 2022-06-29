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Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı

Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın’da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yol bağlantısı kesilen Şarköy’e helikopterle ulaştı. Bakan soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Helikopterle gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Bakan Soylu karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikoptere ulaştı. Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi.

Bakan Soylu'nun çocukların helikopterle gezdirilmesi talimatını vermesinin ardından ilk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadılar.

Yasin Erdem - Bülent Bostancı - Rıdvan Bostancı
 

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