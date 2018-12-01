Bakan Soylu, Sudan İçişleri Bakanı ile görüştü

Sudan'a resmi ziyaret düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Hartum'da Sudan İçişleri Bakanı Dr. Ahmed Bilal Osman tarafından karşılandı. Karşılamada gerçekleşen ilk programdan sonra Soylu, Hartum'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Elçilik çalışanları ile görüşen Bakan Soylu, büyükelçilikten ayrılmasının ardından Ahmet Ebu Vidan ve Musa Hamdi Paşa'nın türbesini ziyaret etti.

Bakan Soylu programı kapsamında başkent Hartum'daki Büyük Cami'yi de ziyaret etti. Soylu ziyareti hakkında yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'un 'Birlik' şiirinden alıntı yaparak, "Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir" ifadelerini kullandı.



Bakan Soylu, Sudan İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen resmi törenin ardından Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal Osman ile detaylı olarak görüştü.