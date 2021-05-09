Bakan Soylu: 'Teröristlerin inlerine girdik'

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kars Güvenlik Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin inlerine girdiklerini belirtti.

Eren operasyonlarının devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bildiğiniz gibi hem sınırlarımızın içerisinde hem de sınırlarımızda ve sınırlarımızın hemen ötesinde ülkemizin huzuru için, güvenliği için, asayişi için ve ülkemizi terör belasıyla bırakmaya çalışanlara fırsat tanımamak için topyekün bir mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Ve nihayetinde dünde Mardin'de, Nusaybin'de kırsalda bizim Bakok dediğimiz alanda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yine bir gün önce Tunceli'de güvenlik güçlerimizin, jandarmamızın ve istihbaratımızın aldığı bir duyum çerçevesinde sıkıştırılan 3 terör örgütü mensubu, tam netleşmesini bekliyoruz bunlardan birisi bölge sorumlusu ve turuncu kategoride, yine kahraman güvenlik mensuplarının ortaya koymuş olduğu önemli bir operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

Dün gece itibarıyla Hakkari'de 3 teröristin yine etkisiz hale getirildiği bilgisi mevcut. Yani bir taraftan Eren operasyonlarıyla, diğer taraftan hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışında Irak'ta yürüttüğü ülkemiz için önemli olduğu, huzurumuz için önemli olduğunu düşündüğümüz hem Avşinbasyan'da hem de Metina'da yürüttüğümüz operasyonlarda kışı sürekli sahada geçirdi güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz. Bahar başlar başlamaz yine aynı kararlılığı, aynı anlayışı sürdürüyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin” dedi.

Eren operasyonlarının 15'in de bu bölgede başlatıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Bin 71 personelin katılımıyla Eren-11 ocakta başladı. Halen 912 jandarma özel harekat komando, 10 polis özel hareket timi, toplam 15 bin 674 personelle 15 ayrı bölgede devam ediyor.

37 terörist etkisiz hale getirildi. Eren operasyonlarında 3 tanesi kırmızı, 6 tanesi turuncu, 1 tanesi gri, 2 tanesi bölgede yönetici düzeyinde olan terörist etkisiz hale getirildi. Buna son 3'ü de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Burada 75 işbirlikçi yakalandı. Bu rakama dikkat edilmesini isterim.

15 Temmuz'dan bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde kamuoyumuz da, milletimiz de hatırlayacaktır. Bize verdiği talimat 'inlerine girin' talimatıdır. 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Bu 8 bin mağara ve sığınak bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen bu rakamın da çok önemli olduğunu düşünüyorum, 770 mağara ve sığınak imha edildi” şeklinde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, “Allah razı olsun, imanıyla, inancıyla milletimize, vatanımıza, bayrağımıza sadakatleriyle şahadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen çok yere bazen günlerce yürüyerek operasyon gerçekleştirdi. Allah onlardan razı olsun.

127 mayın, EYP bulundu bu operasyonlarda tuzaklanmış bir şekilde. Bu da esas itibarıyla yine güvenlik güçlerimizin dikkatiyle ortaya koyduğu bir sonuçtur. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçti yine Eren operasyonlarında. 138 silah, 45 bin 392 mühimmat ve 439 kilogram da sadece esrar ele geçirildi” şeklinde konuştu.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

