Bakan Soylu: 'Terörün şah damarını kestik'

Kanal D'nin hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programının bugünkü konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu, 14 Mayıs seçimleri öncesi gündem oluşturacak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem seçim çalışmalarını değerlendirdi hem de gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Hedefinde millet ittifakı vardı; muhalefetin mağduriyetlerin arkasına sığındığının altını çizen Soylu, asıl mağduriyeti kendilerinin yaşadığını söyledi. Özellikle İstanbul'da büyükşehir belediyesinin AK Parti'nin seçim çalışmalarını sekteye uğratmak için her türlü yola başvurduklarını belirten Bakan Soylu, “İstanbul'da billboard bulamıyoruz. Belediyenin talimatı ile asılan billboardlarımız da ajanslar tarafından kaldırılıyor” dedi. Ve yine belediyenin AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde de vatandaşın mağdur olması için her türlü yola başvurduğunu söyledi.

Hakan Ural, gözyaşlarına hâkim olamadı

Programda duygusal anlar da yaşandı. HDP cephesinden gelen açıklamalar konuşulurken ‘Bunca şehidimiz varken bunlar nasıl olur' diyen Hakan Ural gözyaşlarına hâkim olamadı. “360 derece kuşatılmış dış kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Soylu; ‘Allah muhafaza millet ittifakının kazanması halinde terör örgütünün söylemleri ve kendisi bir meşru çizgiye gelerek legalleşmiş olacak. Bundan daha tehlikeli bir şey söz konusu değildir. Vatandaşımız memleketi böyle bir tehlikeye asla sevk etmeyecektir” dedi.

“Terörün şah damarını kestik”

“Terörist başı Öcalan'ı serbest bırakacağız ve kayyumları kaldıracağız diyorlar” diyen Bakan Soylu; kayyumları kaldırmak demek PKK terör örgütünün belediyelerini tekrar oraya getirmektir. Biz bu kayyumlarla terörün şah damarını kestik. Oradaki belediyeler 9 yaşındaki çocukları dağa çıkarıyor, oradaki belediyeler PKK'ya bizim verdiğimiz vergilerle para gönderiyor, ardından da silah alıyorlar ve onlar kurşun olarak bizim Mehmetçiklerimize, jandarmamıza, polisimize ve sivil vatandaşımıza sıkılıyor. 21+5 vilayette sözde özerklik ilan ettiler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti gereğini yerine getirdi ve onları tasfiye etti. O özerkliği kendi adlarına ilan etmişlerdi. Biz bunları engelledik” dedi.

