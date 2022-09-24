Bakan Soylu Trabzon'da

Sabah saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu ilk olarak Sürmene ilçesine geçerek Saniye-İlyas Kancıoğlu Engelliler Okulu'nun teme atma törenine katıldı. Bakan Soylu'nun yanı sıra törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri, Kancıoğlu ailesinin üyeleri ile özel gereksinimli çocuklar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel gereksinimli çocuklar için yapılacak okulun çok önemli bir işlevi yerine getireceğini belirterek okulun yapımını üstlenen Sürmeneli hayırsever Kancıoğlu ailesi fertlerine teşekkür etti.

Gökmen Şahin - Ersen Küçük



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