Bakan Soylu: 'Trafik kazalarında yüzde 28,5 azalma söz konusu'

Altındağ Belediye Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan ve tesis için Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hem çocuklarımıza hem de trafik meselesi ile sabah akşam uğraştığım için şahsıma, burada trafik eğitim merkezi yaparak. Çok güzel bir hediye sundular. Bu trafik işinden çok acılar yaşadık. Kardeşlerimizi akrabalarımız kaybettik. Gece gündüz sabah akşam bir daha çocuklar arkadaşlarını, anneler babalar evlatlarını kaybetmesin diye inanın her türlü tedbir almaya çalışıyoruz. Her akşam haberde ölü yaralı haberleri olmuştur. Yetim kalan evlatlar. Sakat kalan insanlar ve tarifsiz acılar. Konuşmalarımızda zaman zaman ifade ediyoruz, Terörden şehit verirsiniz, faili bir suçludur eline silah almıştır.

Hırsız malınızı çalar zaten hırsızdır ahlakı da kalbide bozuktur. Ama trafikte bir can kaybettiğiniz zaman bunun faili kötü niyetli ya da kötülük istemeyen birisi olmayabilir. Trafikte yaşanan nihayetinde kazandır. Faildir veya ihmalkardır. Ya dikkatsizdir ya eğitimsizdir ya da maalesef sorumsuzluk hali içerisindedir. Az biraz dikkat ve doğru eğitimle önlenebilir işlerdir” ifadelerini kullandı.

“Trafik kazalarında yüzde 28.5 azalma söz konusu”

Ülkede yaşanan trafik kazalarında ki düşüşe vurgu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Türkiye'de uzun yıllardır acı çektiği bu meselede azalış yönünde iyi bir trend yakalamıştır. Hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yollarımızın standartlarını yükseltti. Cumhurbaşkanımız bu açıdan çok önemli adımlar attı. Tüneller köprüler viyadükler. Sadece karayolları değil hava yollarında da her yerde havalandı oldu. Türkiye bu konuda önemli bir gelişmişliğin altına imza attı. Aldığımız tedbirler, teşkilatımızın ortaya koymuş olduğu büyük gayret ve vatandaşımızın bu meseleye omuz vermesiyle ülkemizde geçen yılın ilk on ayına göre bu yılın ilk on ayını karşılaştırdığımızda trafik kazalarında yüzde 28.5 azalma söz konusu. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir rakam yok” diye konuştu.

“Geçen yılın ilk 10 ayına nazaran ölümlü trafik kazalarında yüzde 26'lık bir azalma söz konusu”

Her sabah Trafik Daire Başkanı'nın kendisine Türkiye'de ki kazaları attığını söyleyen Bakan Soylu, “10 dakika sonra güvenlik acil durum merkezimizden nerede ne kadar kaza olmuş bilgisi gelir. Tek tek bakar o ilimizin valisini emniyet müdürünü nasıl tedbir alabiliriz diye ararız. Geçen yılın ilk 10 ayına nazaran ölümlü trafik kazalarında yüzde 26'lık bir azalma söz konusu. Neredeyse bin 300, bin 400'e yakın insanı geçen yıldan bu yıla baktığımızda trafikte az kaybetmişiz. Bizim için bir rakamı da büyüktür. Ama bin 300, bin 350 rakamı neredeyse küçük bir kasabanın insanların tamamdır. Doğru yoldayız ama işimiz bitmedi. Çünkü bu mesele insan candır. Her zaman söylüyoruz mesele insan canı olduğu zaman bir rakamı bizim için büyüktür. Kaldı ki burada binli rakamlardan konuşuyoruz” dedi.

“Trafik kazaları sadece daha fazla radar kurup daha fazla ceza makbuzu yazarak önlenebilecek bir iş değildir”

Her vatandaşın bu meselelere kulak kabartıp dikkat etmesi gerektiğini belirten Bakan Soylu, “Bir azalış elde ettik ve rakamlar bunu teyit ediyor. Doğrudur. Bunu denetimlerimizi arttırarak yeri geldiğinde denetim yöntemlerimizi değiştirerek yapıyoruz. Trafik kazaları sadece daha fazla radar kurup daha fazla ceza makbuzu yazarak önlenebilecek bir iş değildir. İnsanlarımızı daha fazla dik katli olmaya ikna etmek, birbirimize nasihat etmek zorundayız. Birbirimizi uyarmak güzel bir şeydir. Doğum gününü kutladığımız yüce peygamberimiz ‘Din nasihattir' diye buyurmuş. Onun için birbirimizi ikaz etmek, nasihat etmek, araba sürerken cep telefonu ile konuşmayalım, yavaş gidin demek. Yaya geçitlerinden geçerken yaya dikkat etmesi lazım demek, yayalarında ışıklı geçitlerden geçerken ışığa uyması gerekiyor demek elbette nasihattir. Meselenin bugünkü rakamlarını düzletmek yetmiyor. Geleceği düşünmek lazım. Yarının sürücülerini bugünden eğitmek lazım. Araştırmalar göstermektedir ki trafik kazalarının çoğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır. Arabanın direksiyonuna geçtiğimiz zaman maalesef yanlışlar yapabiliyoruz. Bunu bugün denetimlerde düzeltmeye çalışıyoruz. Yarının sürücüleri bu hataları yapmasınlar. Bizde düzeltmek zorunda kalmayalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“En çok kazaya karışan sürücüleri tespit edip eğitime aldık”

2019 yılında 10 aylık dönemde ise 160 bin araç sürücüsüne eğitim verdiklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yeni dönem trafik güvenliği çalışmalarımız da eğitim konusuna ayrı bir önem verdik. Hem mevcut hem de geleceğin sürücülerini eğitiyoruz. 2018 yılında araç sürücülerine yönelik eğitim süreci başlattık. En çok kazaya karışan sürücüleri tespit edip eğitime aldık. Bu proje kapsamında 2701, bu yılın ilk 10 ayında da 2100 sürücüye eğitim verdik. Sadece sınıflarda değil direksiyon başındayken de eğitim veriyoruz. 2018 yılında araç sürücüleri ve yolculara yönelik bir uygulama başlattık adına ‘Yaşam Tüneli Uygulaması' dedik. Araç sürücülerini yol üzerinde bulunan denetim noktalarına çekiyor, onları araçtan indirmeden görsel filmlerle kısa süreli eğitimler verdik.

Bu kapsamda 2018 yılında 58 bin 309, 2019 yılında 10 aylık dönemde ise 160 bin araç sürücüsüne eğitim verdik. 2017 yılında 108 bin okul servis aracı şöförü ve rehber personeline eğitim verdik. 2018 de yüzde 60 arttırdık. 2019 yılı ilk 10 aylık dönemde de 150 bin servis sürücüsü ve rehberine eğitim verdik. İş sadece sürücülerde bitmiyor. İşin birde yaya kısmı var. Sözgelimi okul geçidi görevlilerimiz var. Burada da eğitim veriyoruz. Çocuklarınızı okula gönderiyorsunuz. Onları karşıdan karşıya geçiren bir görevliler var. 2016 yılında Gönüllü okul geçidi görevli sayısı 2 bin 165 iken, 2018 yılında 10 bin gönüllü okul geçidi görevlimize eğitim verdik” dedi.

Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'ni gezerek çocuklar ile tek tek ilgilendi.

Yunus Emre Kartal - Mustafa Apaydın