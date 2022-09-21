Bakan Soylu: ‘Trafik teröründe can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan iki ülkeden biriyiz'

İçişleri Bakanı Soylu Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen “Trafik Kazalarında Olay Yeri Çalıştayı”na katıldı.

Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye karayollarının uluslararası standartta olduğunu ve acil müdahale imkanlarının yükseldiğini belirterek, “Bugün bizler bir trafik çalıştayı için bir aradayız. Hastane standartları yükselmiş, arama kurtarma standartları yükselmiş bir ülkede; trafik stratejisi ve eylem planı olan yani bu planı periyotlar halinde eylem planıyla bütünleştiren trafik verileri üzerinde detaylı analiz yapabilen, hedef koyan, bu hedefe tüm kurumları endesklemeye çalışan, konsantre etmeye çalışan, hedef tutturan; paydaş kurumları bir araya getirebilen, bilimin teknolojinin tüm imkanlarını kullanan, ortalama hız koridorundan kamera sistemlerine, drone ve helikopter denetiminden maket trafik araçlarına kadar pek çok tedbiri ve yöntemi hayata geçiren ve hepsinden de sonuç alan bir ülkede bugün çok önemli bir konuda bir trafik çalıştayı yapıyoruz. Dünkü acıların yaşandığı ülkedeyiz, ama emin olun, kapasite olarak, güç olarak ve sorunlara yaklaşım bakımından aynı ülke değiliz. Her akşam isim okunan terör meselesini de, trafik meselesini de, stratejik bir akılla yöneten, sonuç alan, silahlı terörü bitirme noktasına getirdiği gibi; trafik teröründe de dünyada son on yılda, ‘can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan' iki ülkeden biriyiz. Kesinlikle dünkü Türkiye değiliz. Çok başka ve yüksek bir noktadayız” ifadelerini kullandı.

Doğukan Gürel - Gürkan Sayın



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