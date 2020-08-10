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Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz
Bakan Soylu: Tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu denetim gerçekleştireceğiz

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, yarın tüm ülke genelinde salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da yaptığı konuşmada geçen hafta tüm ülkede gerkçeklşen denetimin ikincisinin duyursunu yaptı Soylu, açıklamalarında ''Tüm Türkiye'de, salgın ile ilgili yoğun denetimin ikincisini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'de denetime katılan; yöneticilerimize ve kolluk güçlerimize teşekkür ediyoruz.'' dedi

Soylu denetimin yoğunluğu ile ilgili ise ''Pazarlar, işyerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında yine sahada olacağız'' ifadelerinde bulundu.

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